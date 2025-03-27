Допомога Україні. Стармер анонсував дату наступного засідання "Рамштайн"

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 11 квітня, на ньому головуватиме Британія.
Головні тези:
- Наступне засідання “Рамштайн” відбудеться 11 квітня на чолі з Британією.
- Головна мета засідання — надання більшої військової допомоги Україні та підтримка країни в боротьбі.
- Це буде друге засідання, яке очолює Британія, а не США, з наголосом на потребу силової підтримки для досягнення миру в регіоні.
Наступний “Рамштайн” відбудеться 11 квітня
Про це оголосив британський премʼєр-міністр Кір Стармер за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня.
Стармер анонсував на пресконференції, що британський міністр оборони Джон Гілі "очолить наступне засідання групи "Рамштайн" 11 квітня".
За його словами, мета засідання полягає в тому, аби скерувати до України більше військової допомоги "та підтримати Україну в її боротьбі".
Раніше стало відомо, що наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.
Під час минулого "Рамштайну" у лютому міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.
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