Допомога Україні. Стармер анонсував дату наступного засідання "Рамштайн"
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Світ
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Допомога Україні. Стармер анонсував дату наступного засідання "Рамштайн"

Стармер
Джерело:  Європейська правда

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 11 квітня, на ньому головуватиме Британія.

Головні тези:

  • Наступне засідання “Рамштайн” відбудеться 11 квітня на чолі з Британією.
  • Головна мета засідання — надання більшої військової допомоги Україні та підтримка країни в боротьбі.
  • Це буде друге засідання, яке очолює Британія, а не США, з наголосом на потребу силової підтримки для досягнення миру в регіоні.

Наступний “Рамштайн” відбудеться 11 квітня

Про це оголосив британський премʼєр-міністр Кір Стармер за підсумками саміту "Коаліції охочих" у Парижі 27 березня.

Стармер анонсував на пресконференції, що британський міністр оборони Джон Гілі "очолить наступне засідання групи "Рамштайн" 11 квітня".

За його словами, мета засідання полягає в тому, аби скерувати до України більше військової допомоги "та підтримати Україну в її боротьбі".

Бо мир настає завдяки силі. Це був один із головних меседжів, який був підкріплений і підкреслений на зустрічі сьогодні.

Кір Стармер

Кір Стармер

Премʼєр-міністр Британії

Раніше стало відомо, що наступний "Рамштайн" відбудеться в Брюсселі.

Зазначимо, що це буде вже друге засідання Контактної групи з питань оборони України, яке очолюватиме Британія, а не США.

Під час минулого "Рамштайну" у лютому міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

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