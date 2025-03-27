Помощь Украине. Стармер анонсировал дату следующего заседания "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 11 апреля, на нем будет председательствовать Британия.
Главные тезисы
- Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 11 апреля с председательством Британии.
- Основная цель встречи — обсуждение предоставления большей военной помощи и поддержки Украине в ее борьбе против России.
Следующий "Рамштайн" состоится 11 апреля
Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта.
Стармер анонсировал на пресс-конференции, что британский министр обороны Джон Гили "возглавит следующее заседание группы "Рамштайн" 11 апреля".
По его словам, цель заседания состоит в том, чтобы направить в Украину больше военной помощи "и поддержать Украину в ее борьбе".
Ранее стало известно, что следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе.
Во время прошлого "Рамштайна" в феврале министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.
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