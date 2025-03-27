Помощь Украине. Стармер анонсировал дату следующего заседания "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 11 апреля, на нем будет председательствовать Британия.

Следующий "Рамштайн" состоится 11 апреля

Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта.

Стармер анонсировал на пресс-конференции, что британский министр обороны Джон Гили "возглавит следующее заседание группы "Рамштайн" 11 апреля".

По его словам, цель заседания состоит в том, чтобы направить в Украину больше военной помощи "и поддержать Украину в ее борьбе".

Ибо мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленный и подчеркнутый на встрече сегодня. Кир Стармер Премьер-министр Британии

Ранее стало известно, что следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе.

Отметим, что это будет уже второе заседание Контактной группы по обороне Украины, которое будет возглавлять Британия, а не США. Поделиться

Во время прошлого "Рамштайна" в феврале министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.