Помощь Украине. Стармер анонсировал дату следующего заседания "Рамштайн"
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. Стармер анонсировал дату следующего заседания "Рамштайн"

Стармер
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Источник:  Европейская правда

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 11 апреля, на нем будет председательствовать Британия.

Главные тезисы

  • Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины назначено на 11 апреля с председательством Британии.
  • Основная цель встречи — обсуждение предоставления большей военной помощи и поддержки Украине в ее борьбе против России.

Следующий "Рамштайн" состоится 11 апреля

Об этом объявил британский премьер-министр Кир Стармер по итогам саммита "Коалиции желающих" в Париже 27 марта.

Стармер анонсировал на пресс-конференции, что британский министр обороны Джон Гили "возглавит следующее заседание группы "Рамштайн" 11 апреля".

По его словам, цель заседания состоит в том, чтобы направить в Украину больше военной помощи "и поддержать Украину в ее борьбе".

Ибо мир наступает благодаря силе. Это был один из главных месседжей, подкрепленный и подчеркнутый на встрече сегодня.

Кир Стармер

Кир Стармер

Премьер-министр Британии

Ранее стало известно, что следующий "Рамштайн" состоится в Брюсселе.

Отметим, что это будет уже второе заседание Контактной группы по обороне Украины, которое будет возглавлять Британия, а не США.

Во время прошлого "Рамштайна" в феврале министр обороны США Пит Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к существовавшим до 2014 года не является реалистичной целью и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

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