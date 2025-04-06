Допомога Україні. У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"

Міністри оборони країн-учасниць "Коаліції охочих" проведуть 10 квітня нараду у Брюсселі під керівництвом очільників оборонних відомств Британії та Франції.

У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"

Наступного тижня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі проведе в Брюсселі серію ключових зустрічей: у четвер, 10 квітня, — разом із французьким колегою збере нараду міністрів оборони країн коаліції, а 11 квітня — разом із німецьким міністром головуватиме на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Зокрема на зустрічі у четвер міністри оборони обговорять наступні етапи планування "заходів з підтримки безпеки, необхідних для запобігання подальшій російській агресії".

Обговорення буде ґрунтуватися на військовому плануванні, яке відбувалося протягом останніх кількох тижнів, і країни розглядатимуть можливість надання власних сил і засобів для підтримки будь-яких майбутніх сил.

Засідання Контактної групи об'єднає близько 50 країн з метою надання додаткової військової підтримки Україні на тлі російських атак.