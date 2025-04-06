Допомога Україні. У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"

Міністри оборони країн-учасниць "Коаліції охочих" проведуть 10 квітня нараду у Брюсселі під керівництвом очільників оборонних відомств Британії та Франції.
Головні тези:
- Міністри оборони країн-учасниць 'Коаліції охочих' зберуться в Брюсселі для наради з метою підтримки безпеки в Україні.
- Обговорення буде базуватися на військовому плануванні з метою запобігання подальшій російській агресії.
- Зустріч також передбачає участь у Контактній групі з питань оборони України з метою надання додаткової військової підтримки.
У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"
Наступного тижня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі проведе в Брюсселі серію ключових зустрічей: у четвер, 10 квітня, — разом із французьким колегою збере нараду міністрів оборони країн коаліції, а 11 квітня — разом із німецьким міністром головуватиме на засіданні Контактної групи з питань оборони України.
Зокрема на зустрічі у четвер міністри оборони обговорять наступні етапи планування "заходів з підтримки безпеки, необхідних для запобігання подальшій російській агресії".
Обговорення буде ґрунтуватися на військовому плануванні, яке відбувалося протягом останніх кількох тижнів, і країни розглядатимуть можливість надання власних сил і засобів для підтримки будь-яких майбутніх сил.
Засідання Контактної групи об'єднає близько 50 країн з метою надання додаткової військової підтримки Україні на тлі російських атак.
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