Допомога Україні. У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"
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Допомога Україні. У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"

Уряд Великої Британії
Коаліція охочих

Міністри оборони країн-учасниць "Коаліції охочих" проведуть 10 квітня нараду у Брюсселі під керівництвом очільників оборонних відомств Британії та Франції.

Головні тези:

  • Міністри оборони країн-учасниць 'Коаліції охочих' зберуться в Брюсселі для наради з метою підтримки безпеки в Україні.
  • Обговорення буде базуватися на військовому плануванні з метою запобігання подальшій російській агресії.
  • Зустріч також передбачає участь у Контактній групі з питань оборони України з метою надання додаткової військової підтримки.

У Брюсселі відбудеться нова зустріч у межах "Коаліції охочих"

Наступного тижня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі проведе в Брюсселі серію ключових зустрічей: у четвер, 10 квітня, — разом із французьким колегою збере нараду міністрів оборони країн коаліції, а 11 квітня — разом із німецьким міністром головуватиме на засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Зокрема на зустрічі у четвер міністри оборони обговорять наступні етапи планування "заходів з підтримки безпеки, необхідних для запобігання подальшій російській агресії".

Обговорення буде ґрунтуватися на військовому плануванні, яке відбувалося протягом останніх кількох тижнів, і країни розглядатимуть можливість надання власних сил і засобів для підтримки будь-яких майбутніх сил.

Засідання Контактної групи об'єднає близько 50 країн з метою надання додаткової військової підтримки Україні на тлі російських атак.

У британському уряді також вказали на те, що начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін зустрівся в Києві з українським та французьким колегами. Під час зустрічі обговорено "структуру, чисельність і склад потенційних сил гарантування безпеки в Україні".

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