Помощь Украине. В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"

Министры обороны стран-участниц "Коалиции желающих" проведут 10 апреля совещание в Брюсселе под руководством глав оборонных ведомств Британии и Франции.

В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"

На следующей неделе министр обороны Великобритании Джон Гили проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг, 10 апреля, вместе с французским коллегой соберет совещание министров обороны стран коалиции, а 11 апреля вместе с немецким министром будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В частности, на встрече в четверг министры обороны обсудят следующие этапы планирования "мер по поддержке безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии".

Обсуждение будет основываться на военном планировании, которое происходило в последние несколько недель, и страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих сил.

Заседание Контактной группы объединит около 50 стран с целью дополнительной военной поддержки Украине на фоне российских атак.