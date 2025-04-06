Помощь Украине. В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине. В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"

Правительство Великобритании
Коалиция желающих
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Министры обороны стран-участниц "Коалиции желающих" проведут 10 апреля совещание в Брюсселе под руководством глав оборонных ведомств Британии и Франции.

Главные тезисы

  • Совещание министров обороны в Брюсселе направлено на обеспечение безопасности в Украине и предотвращение российской агрессии.
  • Обсуждение включает военное планирование для предоставления дополнительной военной поддержки Украине.
  • Встреча также предусматривает участие в Контактной группе по обороне Украины для рассмотрения возможности предоставления сил и средств от стран-участниц.

В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"

На следующей неделе министр обороны Великобритании Джон Гили проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг, 10 апреля, вместе с французским коллегой соберет совещание министров обороны стран коалиции, а 11 апреля вместе с немецким министром будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.

В частности, на встрече в четверг министры обороны обсудят следующие этапы планирования "мер по поддержке безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии".

Обсуждение будет основываться на военном планировании, которое происходило в последние несколько недель, и страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих сил.

Заседание Контактной группы объединит около 50 стран с целью дополнительной военной поддержки Украине на фоне российских атак.

В британском правительстве также отметили, что начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин встретился в Киеве с украинским и французским коллегами. В ходе встречи обсуждены "структура, численность и состав потенциальных сил обеспечения безопасности в Украине".

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