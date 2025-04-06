Помощь Украине. В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"

Министры обороны стран-участниц "Коалиции желающих" проведут 10 апреля совещание в Брюсселе под руководством глав оборонных ведомств Британии и Франции.
Главные тезисы
- Совещание министров обороны в Брюсселе направлено на обеспечение безопасности в Украине и предотвращение российской агрессии.
- Обсуждение включает военное планирование для предоставления дополнительной военной поддержки Украине.
- Встреча также предусматривает участие в Контактной группе по обороне Украины для рассмотрения возможности предоставления сил и средств от стран-участниц.
В Брюсселе состоится новая встреча в рамках "Коалиции желающих"
На следующей неделе министр обороны Великобритании Джон Гили проведет в Брюсселе серию ключевых встреч: в четверг, 10 апреля, вместе с французским коллегой соберет совещание министров обороны стран коалиции, а 11 апреля вместе с немецким министром будет председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
В частности, на встрече в четверг министры обороны обсудят следующие этапы планирования "мер по поддержке безопасности, необходимых для предотвращения дальнейшей российской агрессии".
Обсуждение будет основываться на военном планировании, которое происходило в последние несколько недель, и страны будут рассматривать возможность предоставления собственных сил и средств для поддержки любых будущих сил.
Заседание Контактной группы объединит около 50 стран с целью дополнительной военной поддержки Украине на фоне российских атак.
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