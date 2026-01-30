Допомога Україні — відома дата проведення зустрічі у форматі "Рамштайн"
Категорія
Світ
Дата публікації

Допомога Україні — відома дата проведення зустрічі у форматі "Рамштайн"

Рамштайн

Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.

Головні тези:

  • 12 лютого 2026 року відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у форматі "Рамштайн".
  • Попередня зустріч у форматі відеозв’язку проводилася 16 грудня.

Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.

Того ж дня у штаб-квартирі має пройти зустріч міністрів оборони країн НАТО.

У січні міністр оборони Денис Шмигаль розповідав, що наступна зустріч "Рамштайну" відбудеться в лютому, але не уточнював дат.

Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Рамштайн-30". Сирський закликав партнерів посилити ППО України
Головнокомандувач ЗС України
Сирський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
19 країн формату "Рамштайн" готові постачати Україні нові пакети військової допомоги — Рютте
Рютте
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Шмигаль назвав дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"
Денис Шмигаль
Шмигаль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?