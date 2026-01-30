Допомога Україні — відома дата проведення зустрічі у форматі "Рамштайн"

Контактна група з питань оборони України збереться в штаб-квартирі НАТО 12 лютого.
Головні тези:
- 12 лютого 2026 року відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО у форматі "Рамштайн".
- Попередня зустріч у форматі відеозв’язку проводилася 16 грудня.
Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого
Про це повідомила пресслужба Альянсу.
У четвер, 12 лютого 2026 року, Велика Британія та Німеччина скличуть засідання Контактної групи з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО.
Того ж дня у штаб-квартирі має пройти зустріч міністрів оборони країн НАТО.
Попереднє, 32-ге засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулося 16 грудня у форматі відеозв’язку.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-