Помощь Украине — известна дата проведения встречи в формате "Рамштайн"

Контактная группа по обороне Украины соберется в штаб-квартире НАТО 12 февраля.
Главные тезисы
- 12 февраля 2026 года запланирована встреча контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в формате 'Рамштайн'.
- Это будет следующее заседание после предыдущей видеоконференции, которая состоялась 16 декабря.
Встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля
Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО.
В этот же день в штаб-квартире пройдет встреча министров обороны стран НАТО.
Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по обороне Украины, состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.
