Помощь Украине — известна дата проведения встречи в формате "Рамштайн"
Категория
Мир
Дата публикации

Помощь Украине — известна дата проведения встречи в формате "Рамштайн"

Рамштайн
Читати українською

Контактная группа по обороне Украины соберется в штаб-квартире НАТО 12 февраля.

Главные тезисы

  • 12 февраля 2026 года запланирована встреча контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в формате 'Рамштайн'.
  • Это будет следующее заседание после предыдущей видеоконференции, которая состоялась 16 декабря.

Встреча в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля

Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

В четверг, 12 февраля 2026 года, Великобритания и Германия созовут заседание Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО.

В этот же день в штаб-квартире пройдет встреча министров обороны стран НАТО.

В январе министр обороны Денис Шмигаль рассказывал, что следующая встреча Рамштайна состоится в феврале, но не уточнял дат.

Предыдущее, 32-е заседание Контактной группы по обороне Украины, состоялось 16 декабря в формате видеосвязи.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Рамштайн-30". Сырский призвал партнеров усилить ПВО Украины
Главнокомандующий ВС Украины
Сырский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
19 стран формата "Рамштайн" готовы поставлять Украине новые пакеты военной помощи — Рютте
Рютте
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Шмыгаль назвал дату следующей встречи в формате "Рамштайн"
Денис Шмыгаль
Шмыгаль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?