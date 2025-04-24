Дощі та похолодання — погода в Україні різко зміниться

Вже 25 квітня надвечір грозові дощі очікуються практично по всій Україні, а за ними прийде різке похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Головні тези:
- В Україні 25 квітня очікуються грозові дощі та різке похолодання.
- Максимальна температура повітря 25 квітня становитиме +20…+27 градусів, а в неділю може знизитися до +10…+17 градусів.
- У Києві наступного тижня очікуються дощі та грози, а температура знизиться до +14 градусів у суботу.
Україну вихідними очікує різка зміна погоди
25 квітня українці ще насолоджуватимуться дуже теплою, навіть спекотною погодою, однак у суботу вже почнеться похолодання і дощі, а в наступні дні очікуються навіть заморозки.
Тож 25-го квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20… +27 градусів.
Також завтра короткочасні дощі з грозами очікуються у західній частині та в Приазов'ї. У більшості областей буде сухо, однак увечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні, попереджає синоптикиня.
У Києві завтра переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…24 градуси, однак у другій половині дня чи увечері можливий грозовий дощ. У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня — різке зниження температури — до +14 градусів.
Наступний тиждень в Україні очікується прохолодним, подекуди навіть заморозки, попереджає Діденко.
Вночі та вранці +2…+8 градусів, вдень +9…+14 градусів, у південній частині +12…+18 градусів. У нічні години 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі України є ймовірність заморозків на ґрунті.
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