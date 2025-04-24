Дощі та похолодання — погода в Україні різко зміниться

Вже 25 квітня надвечір грозові дощі очікуються практично по всій Україні, а за ними прийде різке похолодання. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Україну вихідними очікує різка зміна погоди

25 квітня українці ще насолоджуватимуться дуже теплою, навіть спекотною погодою, однак у суботу вже почнеться похолодання і дощі, а в наступні дні очікуються навіть заморозки.

Тож 25-го квітня в Україні максимальна температура повітря становитиме впродовж дня +20… +27 градусів.

А ось у суботу за холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю низька температура повітря охопить всю Україну — очікується вдень +10…+17 градусів. Поширити

Також завтра короткочасні дощі з грозами очікуються у західній частині та в Приазов'ї. У більшості областей буде сухо, однак увечері в п'ятницю локальні дощі ймовірні практично повсюди в Україні, попереджає синоптикиня.

У Києві завтра переважатиме суха погода з температурою повітря до +22…24 градуси, однак у другій половині дня чи увечері можливий грозовий дощ. У суботу в Києві вночі та вранці дощ із грозою, а вдень 26 квітня — різке зниження температури — до +14 градусів.

Наступний тиждень в Україні очікується прохолодним, подекуди навіть заморозки, попереджає Діденко.