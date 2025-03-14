Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися
Категорія
Україна
Дата публікації

Погода в Україні різко зміниться — до чого готуватися

підсніжники
Джерело:  Укргідрометцентр

За словами синоптиків, незабаром період весняного тепла зміниться холодом, снігом та дощами. Найбільше погіршення погодних умов торкнеться західних і північних областей. Уже з 17 березня в Україну увірветься суттєве похолодання.

Головні тези:

  • Уже з 15 березня очікується дощ та сніг, а також значне зниження температури вночі і вдень.
  • Українців закликають готуватися до похолодання та місцями значних опадів.

Якою буде погода в Україні

Про різку зміну погодних умов попереджають експерти “Укргідрометцентру”.

Вона відбудеться уже 15-16 березня у західних та північних областях: саме там розпочнуться дощ та сніг, місцями значні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Окрім того, синоптики прогнозують різке зниження температури вночі до 2° тепла — 4° морозу, вдень до 2-8° тепла.

На решті території дощі, температура вночі 6-12° тепла, вдень 10-18°, 15 березня на південному сході країни до 21° тепла".

Також вказано, що 15 березня у Києві розпочнуться помірні дощі. В українській столиці вночі та вдень до +6°+8°, а 16 березня вночі прогнозують помірний сніг, температура повітря 0°+2°, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, до +6°, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Як уже згадувалося раніше, 17-19 березня відбудеться похолодання по всій території країни: температура вночі знизиться до 2-8° морозу, вдень до 0-6° тепла

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