Погода у березні. До чого готуватися українцям

Український гідрометцентр озвучив прогноз, що цього року перший місяць весни потішить приємною погодою. Окрім того, вказано, що у 2025 році березень буде теплішим та більш сухим, ніж зазвичай.
Головні тези:
- У березні 2025 року очікується середня місячна температура повітря від +1° до +7°.
- Перші дні весни в Україні будуть дощовими та сніжними, однак не холодними.
Якою буде погода у березні 2025 року
Як зазначають експерти, середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні +1°...+7°.
Варто звернути увагу на те, що це на 1-1,5 градуси вище за норму.
Український гідрометцентр також прогнозує, що опадів протягом місяця випаде 22-42 мм, в Карпатах місцями 50-74 мм. Що важливо розуміти, це менше за кліматичну норму.
Згідно з даними синоптикині Наталі Птухи, цьогоріч перші дні весни будуть дощовим і сніжним, однак не такими холодними, як зазвичай.
Окрім того, наголошується, що наприкінці тижня вже і у східних областях денна температура повітря перейде трошки на нуль або невеликий "плюс".
Дізнайтеся, якою буде погода в останні дні зими:
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-