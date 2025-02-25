Погода у березні. До чого готуватися українцям

Український гідрометцентр озвучив прогноз, що цього року перший місяць весни потішить приємною погодою. Окрім того, вказано, що у 2025 році березень буде теплішим та більш сухим, ніж зазвичай.

Якою буде погода у березні 2025 року

Як зазначають експерти, середня місячна температура повітря буде коливатися на рівні +1°...+7°.

Варто звернути увагу на те, що це на 1-1,5 градуси вище за норму.

Український гідрометцентр також прогнозує, що опадів протягом місяця випаде 22-42 мм, в Карпатах місцями 50-74 мм. Що важливо розуміти, це менше за кліматичну норму.

Згідно з даними синоптикині Наталі Птухи, цьогоріч перші дні весни будуть дощовим і сніжним, однак не такими холодними, як зазвичай.

1 березня можливий мокрий сніг із дощем. У більшості регіонів нічна температура коливатиметься в межах від -3° до +2°, а вдень підніматиметься до 0°...+6°. У Закарпатській області та на півдні країни очікується потепління до +9°. Водночас морози збережуться у східних регіонах, де вночі температура може опускатися до -9°...-15°, а вдень становитиме -3°...+2°. Поширити

Окрім того, наголошується, що наприкінці тижня вже і у східних областях денна температура повітря перейде трошки на нуль або невеликий "плюс".