Погода в марте. К чему готовиться украинцам

Украинский гидрометцентр озвучил прогноз, что в этом году первый месяц весны порадует приятной погодой. Кроме того, указано, что в 2025 году март будет более теплым и более сухим, чем обычно.
Главные тезисы
- В марте 2025 года ожидается средняя месячная температура воздуха от +1° до +7°.
- Первые дни весны в Украине будут дождливыми и снежными, но не холодными.
Какой будет погода в марте 2025 года
Как отмечают эксперты, средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне +1°...+7°.
Следует обратить внимание на то, что это на 1-1,5 градуса выше нормы.
Украинский гидрометцентр прогнозирует, что осадков в течение месяца выпадет 22-42 мм, в Карпатах местами 50-74 мм. Что важно понимать, это меньше климатической нормы.
Согласно данным синоптика Наталии Птухи, в этом году первые дни весны будут дождливыми и снежными, однако не такими холодными, как обычно.
Кроме того, указано, что в конце недели уже и в восточных областях дневная температура воздуха перейдет немного на ноль или в небольшой "плюс".
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