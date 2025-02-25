Погода в марте. К чему готовиться украинцам
Категория
Украина
Дата публикации

Погода в марте. К чему готовиться украинцам

весна
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Источник:  Укргидрометцентр

Украинский гидрометцентр озвучил прогноз, что в этом году первый месяц весны порадует приятной погодой. Кроме того, указано, что в 2025 году март будет более теплым и более сухим, чем обычно.

Главные тезисы

  • В марте 2025 года ожидается средняя месячная температура воздуха от +1° до +7°.
  • Первые дни весны в Украине будут дождливыми и снежными, но не холодными.

Какой будет погода в марте 2025 года

Как отмечают эксперты, средняя месячная температура воздуха будет колебаться на уровне +1°...+7°.

Следует обратить внимание на то, что это на 1-1,5 градуса выше нормы.

Украинский гидрометцентр прогнозирует, что осадков в течение месяца выпадет 22-42 мм, в Карпатах местами 50-74 мм. Что важно понимать, это меньше климатической нормы.

Согласно данным синоптика Наталии Птухи, в этом году первые дни весны будут дождливыми и снежными, однако не такими холодными, как обычно.

1 марта возможен мокрый снег с дождем. В большинстве регионов ночная температура будет колебаться от -3° до +2°, а днем подниматься до 0°...+6°. В Закарпатской области и юге страны ожидается потепление до +9°. В то же время, морозы сохранятся в восточных регионах, где ночью температура может опускаться до -9°...-15°, а днем составит -3°...+2°.

Кроме того, указано, что в конце недели уже и в восточных областях дневная температура воздуха перейдет немного на ноль или в небольшой "плюс".

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