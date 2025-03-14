Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться
Категория
Украина
Дата публикации

Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

Какая будет погода в Украине
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Источник:  Укргидрометцентр

По словам синоптиков, в скором времени период весеннего тепла сменится холодом, снегом и дождями. Больше всего ухудшение погодных условий затронет западные и северные области. Уже с 17 марта в Украину ворвется существенное похолодание.

Главные тезисы

  • Уже с 15 марта ожидается дождь и снег, значительное снижение температуры ночью и днем.
  • Украинцев призывают готовиться к похолоданию и местами значительным осадкам.

Какая будет погода в Украине

О резком изменении погодных условий предупреждают эксперты "Укргидрометцентра".

Оно произойдет уже 15-16 марта в западных и северных областях: именно там начнутся дождь и снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 15 марта (Фото: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры ночью до 2° тепла — 4° мороза, днем до 2-8° тепла.

На остальной территории дожди, температура ночью 6-12° тепла, днем 10-18°, 15 марта на юго-востоке страны до 21° тепла.

Также указано, что 15 марта в Киеве начнутся умеренные дожди. В украинской столице ночью и днем до +6°+8°, а 16 марта ночью прогнозируется умеренный снег, температура воздуха 0°+2°, днем небольшой дождь и мокрый снег, до +6°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Как уже упоминалось ранее, 17-19 марта состоится похолодание по всей территории страны: температура ночью снизится до 2-8° мороза, днем до 0-6° тепла.

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