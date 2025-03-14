Погода в Украине резко изменится — к чему готовиться

По словам синоптиков, в скором времени период весеннего тепла сменится холодом, снегом и дождями. Больше всего ухудшение погодных условий затронет западные и северные области. Уже с 17 марта в Украину ворвется существенное похолодание.
Главные тезисы
- Уже с 15 марта ожидается дождь и снег, значительное снижение температуры ночью и днем.
- Украинцев призывают готовиться к похолоданию и местами значительным осадкам.
Какая будет погода в Украине
О резком изменении погодных условий предупреждают эксперты "Укргидрометцентра".
Оно произойдет уже 15-16 марта в западных и северных областях: именно там начнутся дождь и снег, местами сильные осадки, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Кроме того, синоптики прогнозируют резкое понижение температуры ночью до 2° тепла — 4° мороза, днем до 2-8° тепла.
Также указано, что 15 марта в Киеве начнутся умеренные дожди. В украинской столице ночью и днем до +6°+8°, а 16 марта ночью прогнозируется умеренный снег, температура воздуха 0°+2°, днем небольшой дождь и мокрый снег, до +6°, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Как уже упоминалось ранее, 17-19 марта состоится похолодание по всей территории страны: температура ночью снизится до 2-8° мороза, днем до 0-6° тепла.
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