Дожди и похолодание — погода в Украине резко изменится

Уже 25 апреля к вечеру грозовые дожди ожидаются практически по всей Украине, а за ними последует резкое похолодание. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Украину выходными ожидает резкое изменение погоды

25 апреля украинцы будут еще наслаждаться очень теплой, даже жаркой погодой, однако в субботу уже начнется похолодание и дожди, а в последующие дни ожидаются даже заморозки.

Поэтому 25 апреля в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +20…+27 градусов.

А вот в субботу за холодным фронтом начнет поступать гораздо свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину — ожидается днем +10…+17 градусов. Поделиться

Также кратковременные дожди с грозами ожидаются в западной части и в Приазовье. В большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсюду в Украине, предупреждает синоптика.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22...24 градуса, однако во второй половине дня или вечером возможен грозовой дождь. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля резкое снижение температуры до +14 градусов.

Следующая неделя в Украине ожидается прохладной, иногда даже заморозки, предупреждает Диденко.