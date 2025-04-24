Дожди и похолодание — погода в Украине резко изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Дожди и похолодание — погода в Украине резко изменится

Дождь
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Источник:  Наталка Диденко

Уже 25 апреля к вечеру грозовые дожди ожидаются практически по всей Украине, а за ними последует резкое похолодание. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Главные тезисы

  • В Украине ожидаются грозовые дожди и резкое похолодание 25 апреля.
  • Температура воздуха может снизиться до +10…+17 градусов в воскресенье.
  • Суббота принесет дождь с грозой в Киеве и снижение температуры до +14 градусов.

Украину выходными ожидает резкое изменение погоды

25 апреля украинцы будут еще наслаждаться очень теплой, даже жаркой погодой, однако в субботу уже начнется похолодание и дожди, а в последующие дни ожидаются даже заморозки.

Поэтому 25 апреля в Украине максимальная температура воздуха будет составлять в течение дня +20…+27 градусов.

А вот в субботу за холодным фронтом начнет поступать гораздо свежий воздух. А в воскресенье низкая температура воздуха охватит всю Украину — ожидается днем +10…+17 градусов.

Также кратковременные дожди с грозами ожидаются в западной части и в Приазовье. В большинстве областей будет сухо, однако вечером в пятницу локальные дожди вероятны практически повсюду в Украине, предупреждает синоптика.

В Киеве завтра будет преобладать сухая погода с температурой воздуха до +22...24 градуса, однако во второй половине дня или вечером возможен грозовой дождь. В субботу в Киеве ночью и утром дождь с грозой, а днем 26 апреля резкое снижение температуры до +14 градусов.

Следующая неделя в Украине ожидается прохладной, иногда даже заморозки, предупреждает Диденко.

Ночью и утром. +8 градусов, днем +9… +14 градусов, в южной части +12… +18 градусов. В ночные часы 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре Украины есть вероятность заморозков на почве.

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