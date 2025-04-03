Снег и похолодание — погода в Украине резко изменится

4 апреля в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, а по выходным погодные условия начнут ухудшаться — синоптики прогнозируют заморозки и местами сильный снег.

Украину ожидает похолодание и снег: когда именно

4 апреля без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°. В выходные погода начнет меняться.

В субботу в юго-восточной части небольшой дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Температура ночью 3-8° тепла; днем 12-17, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14, в западных областях 5-10. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 апреля дождь, ночью +8°+6°, днем до +13°, ветер западный, 5-10 м/с.

Погода 5 апреля

С воскресенья в Украине ожидается усложнение погодных условий.

6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-15 см), на дорогах гололедица; в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с; понижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до минус 10°. Поделиться

Погода 6 апреля

В Киеве в воскресенье прогнозируют дожди, ночью +6°+4°, днем до +6°C, ветер западный, 7-12 м/с.

7 апреля в столице ожидается снег и понижение температуры воздуха ночью до -1°-3°, днем до +1°+3°.

По прогнозу синоптиков, 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.