Снег и похолодание — погода в Украине резко изменится
Категория
Украина
Дата публикации

Снег и похолодание — погода в Украине резко изменится

снег
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Источник:  Укргидрометцентр

4 апреля в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, а по выходным погодные условия начнут ухудшаться — синоптики прогнозируют заморозки и местами сильный снег.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозу синоптиков, в Украине ожидается резкое ухудшение погоды: с 4 апреля начнутся заморозки и сильные снегопады.
  • С 6 по 7 апреля в западных регионах страны прогнозируются умеренные и значительные осадки в виде мокрого снега и снега.
  • На 8-10 апреля погода останется холодной, что может привести к ночным заморозкам, усложняя работу различных отраслей и движение на дорогах.

Украину ожидает похолодание и снег: когда именно

4 апреля без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°. В выходные погода начнет меняться.

В субботу в юго-восточной части небольшой дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, в Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди. Температура ночью 3-8° тепла; днем 12-17, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14, в западных областях 5-10. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 апреля дождь, ночью +8°+6°, днем до +13°, ветер западный, 5-10 м/с.

Погода 5 апреля

С воскресенья в Украине ожидается усложнение погодных условий.

6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-15 см), на дорогах гололедица; в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с; понижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до минус 10°.

Погода 6 апреля

В Киеве в воскресенье прогнозируют дожди, ночью +6°+4°, днем до +6°C, ветер западный, 7-12 м/с.

7 апреля в столице ожидается снег и понижение температуры воздуха ночью до -1°-3°, днем до +1°+3°.

По прогнозу синоптиков, 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах, — предупредили в Укргидрометцентре.

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