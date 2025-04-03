Сніг і похолодання — погода в Україні різко зміниться

4 квітня в Україні очікується тепла погода, переважно без опадів, а з вихідних погодні умови почнуть погіршуватися — синоптики прогнозують заморозки та місцями значний сніг.
Головні тези:
- У неділю, 4 квітня, на великій частині території України очікується похолодання та значний сніг.
- 6-7 квітня в західних регіонах країни випадатимуть помірні опади у вигляді мокрого снігу та снігу.
- З 8 по 10 квітня холодна погода охопить більшу частину країни, що може призвести до нічних заморозків.
Україну очікує похолодання і сніг: коли саме
4 квітня без опадів, лише на півдні країни місцями невеликий дощ; температура вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°. У вихідні характер погоди почне змінюватись.
У суботу у південно-східній частині невеликий дощ, на решті території вночі без опадів, вдень помірні, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі. Температура вночі 3-8° тепла; вдень 12-17°, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 9-14°, в західних областях 5-10°. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях вдень пориви 15-20 м/с.
У Києві 5 квітня дощ, вночі +8°+6°, вдень до +13°, вітер західний, 5-10 м/с.
Від неділі в Україні очікується ускладнення погодних умов.
У Києві в неділю прогнозують дощі, вночі +6°+4°, вдень до +6°C, вітер західний, 7-12 м/с.
7 квітня у столиці очікується сніг та зниження температури повітря вночі до -1°-3°, вдень до +1°+3°.
За прогнозом синоптиків, 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах, — попередили в Укргідрометцентрі.
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