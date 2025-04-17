Солнце и ветер — какой будет погода в Украине на Пасху
Категория
Украина
Дата публикации

Солнце и ветер — какой будет погода в Украине на Пасху

погода
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Источник:  Наталка Диденко

В воскресенье, 20 апреля, в большинстве областей Украины температура воздуха будет составлять +20...+24°C. Лишь в западных областях возможен небольшой дождь.

Главные тезисы

  • Большинство областей Украины ожидает солнечную и сухую погоду на Пасху.
  • Температура воздуха в воскресенье, 20 апреля, составит +20...+24°C.
  • В западных областях Украины возможен небольшой дождь.

Какая будет погода на Пасху по Украине

Об особенностях погоды в эти дни сообщает синоптика Наталья Диденко.

В пятницу в Украине ожидается теплая погода, днем +20...+23°C, в южных регионах +16...+20°C. Дожди пройдут только в Закарпатье и вокруг Карпат. Большая часть территории Украины — сухо и солнечно.

Порывистый южный ветер! Лишь в восточных областях ветер будет небольшим или умеренным.

В субботу, 19 апреля, ожидается снижение температуры воздуха до +16...+19 °C в западной части, в целом в Украине предполагается +20...+24 °C.

В Пасху в Украине днем температура воздуха составит +20...+24 °C. Будет 20 апреля сухая солнечная погода, лишь в западных областях возможен небольшой дождь.

В Киеве три дня ожидается сухая и теплая погода с температурой воздуха +20...+23 °C.

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