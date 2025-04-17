Сонце і вітер — якою буде погода в Україні на Великодні свята
Категорія
Україна
Дата публікації

Сонце і вітер — якою буде погода в Україні на Великодні свята

погода
Джерело:  Наталка Діденко

У неділю, 20 квітня, у більшості областей України температура повітря становитиме +20...+24 °C. Лише в західних областях ймовірний невеликий дощ.

Головні тези:

  • У неділю, 20 квітня, в більшості областей України очікується температура +20...+24 °C з сухою та сонячною погодою.
  • Синоптики передбачають невеликі дощі лише у західних областях України на Великдень.
  • У п'ятницю очікується тепла погода з температурою +20...+23 °C, у суботу температура знизиться до +16...+19 °C у західних регіонах.

Якою буде погода на Великдень по Україні

Про особливості погоди у ці дні повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20...+23 °C, у південних регіонах +16...+20 °C. Дощі пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. Більша частина території України - сухо та сонячно.

Рвучкий південний вітер! Лише у східних областях вітер буде невеликим або помірним.

У суботу, 19 квітня очікується зниження температури повітря до +16...+19 °C у західній частині, загалом в Україні передбачається +20...+24 °C.

На Великдень в Україні вдень температура повітря становитиме +20...+24 °C. Пануватиме 20 квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ.

У Києві три дні поспіль очікується суха та тепла погода з температурою повітря +20...+23 °C.

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