Сонце і вітер — якою буде погода в Україні на Великодні свята

У неділю, 20 квітня, у більшості областей України температура повітря становитиме +20...+24 °C. Лише в західних областях ймовірний невеликий дощ.

Якою буде погода на Великдень по Україні

Про особливості погоди у ці дні повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20...+23 °C, у південних регіонах +16...+20 °C. Дощі пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат. Більша частина території України - сухо та сонячно.

Рвучкий південний вітер! Лише у східних областях вітер буде невеликим або помірним. Поширити

У суботу, 19 квітня очікується зниження температури повітря до +16...+19 °C у західній частині, загалом в Україні передбачається +20...+24 °C.

На Великдень в Україні вдень температура повітря становитиме +20...+24 °C. Пануватиме 20 квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ.

У Києві три дні поспіль очікується суха та тепла погода з температурою повітря +20...+23 °C.