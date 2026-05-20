Дослідники помітили політичне "лицемірство" ChatGPT і Claude

Результати 6 масштабних досліджень великих мовних моделей вказують на те, що чатботи ChatGPT і Claude прихильніше описували владу, коли політичні запити ставили мовою країни, де держава тотально контролює медіа.

ChatGPT і Claude знають, що таке політична цензура

Автори дослідження хотіли дізнатися, чи може державний контроль медіа впливати на відповіді чатботів.

З цією метою вони уважно порівняти китайські тексти з медіа, підпорядкованих державі, з відкритими наборами даних, які використовують для навчання мовних моделей.

Загалом було виявлено близько 3,1 мільйона китайськомовних документів зі значними збігами з такими текстами.

Ба більше, вказано, що комерційні моделі фактично дублювали характерні фрази з державних медіатекстів, що вказало на ймовірну присутність подібних матеріалів у їхніх тренувальних даних.