Дослідники помітили політичне "лицемірство" ChatGPT і Claude

Результати 6 масштабних досліджень великих мовних моделей вказують на те, що чатботи ChatGPT і Claude прихильніше описували владу, коли політичні запити ставили мовою країни, де держава тотально контролює медіа.
Головні тези:
- ChatGPT і Claude висловилися про владу Китаю прихильніше китайською, ніж англійською.
- Це ще не є доказом безпосереднього втручання держав у роботу чатботів, однак демонструє інший шлях впливу — через тексти, на яких ці системи навчаються.
ChatGPT і Claude знають, що таке політична цензура
Автори дослідження хотіли дізнатися, чи може державний контроль медіа впливати на відповіді чатботів.
З цією метою вони уважно порівняти китайські тексти з медіа, підпорядкованих державі, з відкритими наборами даних, які використовують для навчання мовних моделей.
Загалом було виявлено близько 3,1 мільйона китайськомовних документів зі значними збігами з такими текстами.
Ба більше, вказано, що комерційні моделі фактично дублювали характерні фрази з державних медіатекстів, що вказало на ймовірну присутність подібних матеріалів у їхніх тренувальних даних.
