Исследователи заметили политическое "лицемерие" ChatGPT и Claude

Результаты 6 масштабных исследований крупных языковых моделей указывают на то, что чаты ChatGPT и Claude благосклоннее описывали власти, когда политические запросы ставились на языке страны, где государство тотально контролирует медиа.
Главные тезисы
- ChatGPT и Claude высказались о власти Китая благосклоннее китайским, чем английским.
- Это еще не доказательство непосредственного вмешательства государств в работу чат-ботов, однако демонстрирует другой путь влияния — через тексты, на которых эти системы учатся.
ChatGPT и Claude знают, что такое политическая цензура
Авторы исследования хотели узнать, может ли государственный контроль медиа влиять на ответы чатов.
С этой целью они внимательно сравнивают китайские тексты из медиа, подчиненных государству, с открытыми наборами данных, которые используются для обучения языковых моделей.
В общей сложности было обнаружено около 3,1 миллиона китайскоязычных документов со значительными совпадениями с такими текстами.
Более того, указано, что коммерческие модели фактически дублировали характерные фразы из государственных медиатекстов, что указало на вероятное присутствие подобных материалов в их тренировочных данных.
