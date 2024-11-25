За результатами дослідження американських науковців з Медичного коледжу у Пенсільванії, щоденна фізична активність сприяє пришвидшенню роботи мозку.

Як фізичні вправи впливають на підвищення швидкості роботи мозку

Зокрема, дослідники дізнались, що для збереження когнітивних функцій мають користь вправи помірної та високої інтенсивності.

У рамках дослідження протягом тижня учасники мали проходити по 5 опитувань за допомогою мобільних застосунків.

Зокрема, вони ділились інформацією про власну фізичну активність і проходили тести на рівень когнітивних здібностей.

Так, в одному з завдань учасники дослідження мали шукати однакові символи на екрані. Вони мали знайти і торкнутися знака, які відповідає зображеному на екрані.

Фізичні вправи

У застосунку підраховували середній час виконання завдання за результатами 12 раундів гри.

У рамках другого завдання учасники мали пригадати і відтворити розташування трьох крапок у сітці. Після чотирьох раундів програма обчислювала точність і визначала середній бал.

У ході цього аналізу дослідники оцінювали робочу пам’ять. Вони виявили, що після фізичної активності учасники дійсно відповідали швидше, але неточно.

Окрім цього дослідження підтвердило, що навіть повсякденна звичайна діяльність , незалежно від інтенсивності, здатна покращувати роботу мозку.

Це підкреслює нашу віру в те, що будь-який рух — це загалом добре, — зазначає доктор медичних наук і спортивний невролог Верног Вільямс. Поширити

Як у людини з віком знижуються когнітивні функції

Автор-кореспондент з пенсільванського коледжу Джонатан Г. Хакун підкреслив, що з віком швидкість когнітивних функцій людини сповільнюється на 15 мілісекунд на рік.

Учасники дослідження зі щоденною фізичною активністю демонстрували зростання швидкості когнітивних реакцій на приблизно 60 мілісекунд, що еквівалентне відновленню когнітивної обробки за 4 роки.

Верног Вільямс додає, що під час виконання фізичних вправ помірної та високої інтенсивності вивільняються хімічні речовини, які позитивно впливають на когнітивні функції, збільшуючи кровоток та зменшуючи артеріальний тиск.

Крім того, причина покращення швидкості обробки може бути викликана загальною пильністю, яка підвищується під час фізичної активності.