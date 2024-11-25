По результатам исследования американских ученых из Медицинского колледжа в Пенсильвании, ежедневная физическая активность способствует ускорению работы мозга.

Как физические упражнения влияют на повышение скорости работы мозга

В частности, исследователи узнали , что для сохранения когнитивных функций пользуются упражнения умеренной и высокой интенсивности.

В рамках исследования в течение недели участники должны были проходить по 5 опросов с помощью мобильных приложений.

В частности, они делились информацией о собственной физической активности и прошли тесты на уровень когнитивных способностей.

Так, в одной из задач участники исследования должны искать одинаковые символы на экране. Они должны были найти и коснуться знака, соответствующего изображенному на экране.

Физические упражнения

В приложении подсчитывали среднее время выполнения задания по результатам 12 раундов игры.

В рамках второй задачи участники должны были вспомнить и воспроизвести расположение трех точек в сетке. После четырёх раундов программа вычисляла точность и определяла средний балл.

В ходе этого анализа исследователи оценивали рабочую память. Они обнаружили, что после физической активности участники действительно отвечали быстрее, но неточно.

Кроме этого, исследование подтвердило, что даже повседневная обычная деятельность, независимо от интенсивности, способна улучшать работу мозга.

Это подчеркивает нашу веру в то, что любое движение — это хорошо, — отмечает доктор медицинских наук и спортивный невролог Верног Уильямс. Поделиться

Как у человека с возрастом снижаются когнитивные функции

Автор-корреспондент из пенсильванского колледжа Джонатан Г. Хакун подчеркнул, что с возрастом скорость когнитивных функций человека замедляется на 15 миллисекунд в год.

Участники исследования с ежедневной физической активностью демонстрировали рост скорости когнитивных реакций примерно на 60 миллисекунд, что эквивалентно восстановлению когнитивной обработки за 4 года.

Верног Уильямс добавляет, что при выполнении физических упражнений умеренной и высокой интенсивности высвобождаются химические вещества, которые оказывают положительное воздействие на когнитивные функции, увеличивая кровоток и уменьшая артериальное давление.

Кроме того, причина улучшения скорости обработки может быть вызвана общей бдительностью, повышающейся во время физической активности.