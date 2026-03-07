Дослідники відшукали в надрах Землі одразу 2 "острови"

У межах масштабного дослідження науковців Утрехтського університету стало відомо, що в глибинах нашої планети знаходяться одразу дві гігантські структури розміром із континенти. Що важливо розуміти, їхній вік може сягати понад пів мільярда років. Загадкові утворення вже охрестили "островами".
Головні тези:
- Навколо "островів" розташовані так звані "кладовища" тектонічних плит.
- Для вивчення настільки глибоких регіонів сейсмологи використовують дані про потужні землетруси.
“Острови” у надрах Землі — що про них відомо
Як вдалося дізнатися дослідникам, ці структури значно гарячіші за навколишню мантію.
Ба більше, стверджується, що їхні унікальні фізичні властивості фактично кидають виклик уявленням наукової спільноти про внутрішню будову Землі.
За словами науковців, коли нашу планету сколихують потужні землетруси, Земля починає коливатися подібно до дзвону.
Реагуючи на ці коливання, сейсмологи мають можливість досліджувати структуру надр планети.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-