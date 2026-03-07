Дослідники відшукали в надрах Землі одразу 2 "острови"
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники відшукали в надрах Землі одразу 2 "острови"

“Острови” у надрах Землі - що про них відомо
Джерело:  earth.com

У межах масштабного дослідження науковців Утрехтського університету стало відомо, що в глибинах нашої планети знаходяться одразу дві гігантські структури розміром із континенти. Що важливо розуміти, їхній вік може сягати понад пів мільярда років. Загадкові утворення вже охрестили "островами".

Головні тези:

  • Навколо "островів" розташовані так звані "кладовища" тектонічних плит.
  • Для вивчення настільки глибоких регіонів сейсмологи використовують дані про потужні землетруси.

“Острови” у надрах Землі — що про них відомо

Як вдалося дізнатися дослідникам, ці структури значно гарячіші за навколишню мантію.

Ба більше, стверджується, що їхні унікальні фізичні властивості фактично кидають виклик уявленням наукової спільноти про внутрішню будову Землі.

Йдеться про дві масивні ділянки, розташовані глибоко в мантії: одна під Африкою, інша під Тихим океаном. Їхня висота сягає приблизно 1000 кілометрів, що у понад 100 разів більше за висоту Евересту — найвищої гори.

За словами науковців, коли нашу планету сколихують потужні землетруси, Земля починає коливатися подібно до дзвону.

Реагуючи на ці коливання, сейсмологи мають можливість досліджувати структуру надр планети.

Саме так вчені і виявили аномалії, які сьогодні називають великими областями з низькою швидкістю сейсмічних хвиль (Large Low Seismic Velocity Provinces, або LLSVPs). У цих регіонах сейсмічні хвилі рухаються значно повільніше через високу температуру матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Чи живуть люди у "Матриці" — результати дослідження
Матриця
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Тюлені-монахи мають приховану "підводну мову" — дані дослідження
тюлень

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?