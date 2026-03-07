Исследователи отыскали в недрах Земли сразу 2 "острова"
Исследователи отыскали в недрах Земли сразу 2 "острова"

"Острова" в недрах Земли - что о них известно
Читати українською
Источник:  earth.com

В рамках масштабного исследования Утрехтского университета стало известно, что в глубинах нашей планеты находятся сразу две гигантские структуры размером с континенты. Что важно понимать, их возраст может достигать более полумиллиарда лет. Загадочные образования уже окрестили "островами".

"Острова" в недрах Земли — что о них известно

Как удалось узнать исследователям, эти структуры значительно горячее окружающей мантии.

Более того, утверждается, что их уникальные физические свойства фактически бросают вызов представлению научного сообщества о внутреннем строении Земли.

Речь идет о двух массивных участках, расположенных глубоко в мантии: один под Африкой, другой под Тихим океаном. Их высота достигает примерно 1000 километров, что в более чем 100 раз больше высоты Эвереста — самой высокой горы.

По словам ученых, когда нашу планету встряхивают мощные землетрясения, Земля начинает колебаться подобно колоколу.

Реагируя на эти колебания, сейсмологи имеют возможность изучить структуру недр планеты.

Именно так ученые и обнаружили аномалии, которые сегодня называют обширными областями с низкой скоростью сейсмических волн (Large Low Seismic Velocity Provinces, или LLSVPs). В этих регионах сейсмические волны двигаются значительно медленнее из-за высокой температуры материала.

