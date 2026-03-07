Исследователи отыскали в недрах Земли сразу 2 "острова"

В рамках масштабного исследования Утрехтского университета стало известно, что в глубинах нашей планеты находятся сразу две гигантские структуры размером с континенты. Что важно понимать, их возраст может достигать более полумиллиарда лет. Загадочные образования уже окрестили "островами".
Главные тезисы
- Вокруг "островов" расположены так называемые "кладбища" тектонических плит.
- Для изучения столь глубоких регионов сейсмологи используют данные о мощных землетрясениях.
"Острова" в недрах Земли — что о них известно
Как удалось узнать исследователям, эти структуры значительно горячее окружающей мантии.
Более того, утверждается, что их уникальные физические свойства фактически бросают вызов представлению научного сообщества о внутреннем строении Земли.
По словам ученых, когда нашу планету встряхивают мощные землетрясения, Земля начинает колебаться подобно колоколу.
Реагируя на эти колебания, сейсмологи имеют возможность изучить структуру недр планеты.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-