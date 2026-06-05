Дослідники виявили зв'язок Ozempic із біологічним старінням

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що препарати проти ожиріння та діабету 2 типу, такі як Ozempic, здатні впливати на процес біологічного старіння.

Ozempic здатен уповільнювати старіння

За словами науковців, вони детально проаналізували дані людей з ВІЛ, які пройшли курс ін'єкцій семаглутиду.

Після цього стало відомо, що препарат уповільнює накопичення біологічних маркерів старіння в ДНК, пише Medical Xpress.

Препарати-агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) відомі своєю ефективністю в лікуванні ожиріння, зниженні рівня цукру в крові та зменшенні ризику серцево-судинних захворювань. Одним із найвідоміших є семаглутид (Ozempic, Wegovy). Поширити

Як зазначають вчені, близько 50% учасників кожного тижня отримувала ін'єкції семаглутиду, а решті — кололи плацебо.

Тривалий період часу уважно відстежувалося їхнє клітинне старіння за допомогою набору "епігенетичних годинників".

Що важливо розуміти, йдеться про вимірювання метилювання ДНК — хімічні мітки, що допомагають регулювати вмикання та вимикання генів без зміни генетичної послідовності.

Автор дослідження й доктор наук Майкл Корлі пояснив журналістам, що люди з ВІЛ часто страждають від прискореного старіння.