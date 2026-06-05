Дослідники виявили зв'язок Ozempic із біологічним старінням

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що препарати проти ожиріння та діабету 2 типу, такі як Ozempic, здатні впливати на процес біологічного старіння.
Головні тези:
- Такі препарати здатні уповільнювати темпи біологічного старіння на 9%.
- Також підтверджено уповільнення процесів, пов'язаних з ризиком смертності від усіх причин та вікових захворювань.
Ozempic здатен уповільнювати старіння
За словами науковців, вони детально проаналізували дані людей з ВІЛ, які пройшли курс ін'єкцій семаглутиду.
Після цього стало відомо, що препарат уповільнює накопичення біологічних маркерів старіння в ДНК, пише Medical Xpress.
Як зазначають вчені, близько 50% учасників кожного тижня отримувала ін'єкції семаглутиду, а решті — кололи плацебо.
Тривалий період часу уважно відстежувалося їхнє клітинне старіння за допомогою набору "епігенетичних годинників".
Що важливо розуміти, йдеться про вимірювання метилювання ДНК — хімічні мітки, що допомагають регулювати вмикання та вимикання генів без зміни генетичної послідовності.
Автор дослідження й доктор наук Майкл Корлі пояснив журналістам, що люди з ВІЛ часто страждають від прискореного старіння.
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