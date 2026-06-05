Дослідники виявили зв'язок Ozempic із біологічним старінням
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Дослідники виявили зв'язок Ozempic із біологічним старінням

Ozempic здатен уповільнювати старіння
Джерело:  online.ua

У межах нового масштабного дослідження стало відомо, що препарати проти ожиріння та діабету 2 типу, такі як Ozempic, здатні впливати на процес біологічного старіння.

Головні тези:

  • Такі препарати здатні уповільнювати темпи біологічного старіння на 9%.
  • Також підтверджено уповільнення процесів, пов'язаних з ризиком смертності від усіх причин та вікових захворювань.

Ozempic здатен уповільнювати старіння

За словами науковців, вони детально проаналізували дані людей з ВІЛ, які пройшли курс ін'єкцій семаглутиду.

Після цього стало відомо, що препарат уповільнює накопичення біологічних маркерів старіння в ДНК, пише Medical Xpress.

Препарати-агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1) відомі своєю ефективністю в лікуванні ожиріння, зниженні рівня цукру в крові та зменшенні ризику серцево-судинних захворювань. Одним із найвідоміших є семаглутид (Ozempic, Wegovy).

Як зазначають вчені, близько 50% учасників кожного тижня отримувала ін'єкції семаглутиду, а решті — кололи плацебо.

Тривалий період часу уважно відстежувалося їхнє клітинне старіння за допомогою набору "епігенетичних годинників".

Що важливо розуміти, йдеться про вимірювання метилювання ДНК — хімічні мітки, що допомагають регулювати вмикання та вимикання генів без зміни генетичної послідовності.

Автор дослідження й доктор наук Майкл Корлі пояснив журналістам, що люди з ВІЛ часто страждають від прискореного старіння.

Серед учасників, які приймали семаглутид, спостерігалася тенденція до уповільнення біологічного старіння за епігенетичними годинниками, пов'язаними із запаленням і станами крові, мозку, серця, нирок, печінки та метаболізму.

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