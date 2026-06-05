Исследователи обнаружили связь Ozempic с биологическим старением

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что препараты против ожирения и диабета 2 типа, такие как Ozempic, способны влиять на процесс биологического старения.
Главные тезисы
- Такие препараты способны замедлять темпы биологического старения на 9%.
- Подтверждено также замедление процессов, связанных с риском смертности от всех причин и возрастных заболеваний.
Ozempic способен замедлять старение
По словам ученых, они детально проанализировали данные людей с ВИЧ, которые прошли курс инъекций семаглутида.
После этого стало известно, что препарат замедляет накопление биологических маркеров старения в ДНК, пишет Medical Xpress.
Как отмечают ученые, около 50% участников каждую неделю получали инъекции семаглутида, а остальным кололи плацебо.
Долгое время внимательно отслеживалось их клеточное старение с помощью набора "эпигенетических часов".
Что важно понимать, речь идет об измерении метилирования ДНК — химические метки, помогающие регулировать включение и выключение генов без изменения генетической последовательности.
Автор исследования и доктор наук Майкл Корли объяснил журналистам, что люди с ВИЧ часто страдают ускоренным старением.
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