Исследователи обнаружили связь Ozempic с биологическим старением
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи обнаружили связь Ozempic с биологическим старением

Ozempic способен замедлять старение
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Источник:  online.ua

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что препараты против ожирения и диабета 2 типа, такие как Ozempic, способны влиять на процесс биологического старения.

Главные тезисы

  • Такие препараты способны замедлять темпы биологического старения на 9%.
  • Подтверждено также замедление процессов, связанных с риском смертности от всех причин и возрастных заболеваний.

Ozempic способен замедлять старение

По словам ученых, они детально проанализировали данные людей с ВИЧ, которые прошли курс инъекций семаглутида.

После этого стало известно, что препарат замедляет накопление биологических маркеров старения в ДНК, пишет Medical Xpress.

Препараты-агонисты рецепторов глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) известны своей эффективностью в лечении ожирения, снижении уровня сахара в крови и уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из самых известных является семаглутид (Ozempic, Wegovy).

Как отмечают ученые, около 50% участников каждую неделю получали инъекции семаглутида, а остальным кололи плацебо.

Долгое время внимательно отслеживалось их клеточное старение с помощью набора "эпигенетических часов".

Что важно понимать, речь идет об измерении метилирования ДНК — химические метки, помогающие регулировать включение и выключение генов без изменения генетической последовательности.

Автор исследования и доктор наук Майкл Корли объяснил журналистам, что люди с ВИЧ часто страдают ускоренным старением.

Среди участников, принимавших семаглутид, наблюдалась тенденция к замедлению биологического старения по эпигенетическим часам, связанным с воспалением и состояниями крови, мозга, сердца, почек, печени и метаболизма.

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