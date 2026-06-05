Исследователи обнаружили связь Ozempic с биологическим старением

В рамках нового масштабного исследования стало известно, что препараты против ожирения и диабета 2 типа, такие как Ozempic, способны влиять на процесс биологического старения.

Ozempic способен замедлять старение

По словам ученых, они детально проанализировали данные людей с ВИЧ, которые прошли курс инъекций семаглутида.

После этого стало известно, что препарат замедляет накопление биологических маркеров старения в ДНК, пишет Medical Xpress.

Препараты-агонисты рецепторов глюкагонообразного пептида-1 (GLP-1) известны своей эффективностью в лечении ожирения, снижении уровня сахара в крови и уменьшении риска сердечно-сосудистых заболеваний. Одним из самых известных является семаглутид (Ozempic, Wegovy). Поделиться

Как отмечают ученые, около 50% участников каждую неделю получали инъекции семаглутида, а остальным кололи плацебо.

Долгое время внимательно отслеживалось их клеточное старение с помощью набора "эпигенетических часов".

Что важно понимать, речь идет об измерении метилирования ДНК — химические метки, помогающие регулировать включение и выключение генов без изменения генетической последовательности.

Автор исследования и доктор наук Майкл Корли объяснил журналистам, что люди с ВИЧ часто страдают ускоренным старением.