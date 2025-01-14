Зливки міфічного дорогоцінного металу орихалк вдалось виявити у Середземному морі. Згадка про цей метал міститься у міфах стародавньої Греції про Атлантиду.

Що відомо про загадковий метал орихалк

Зазначається, що з грецької орихалк перекладається як "гірська мідь". Найяскравіша згадка про цей метал міститься у легенді про Атлантиду древньогрецького філософа Платона.

Платон описує цей метал як найбільш дорогоцінний за будь-що, окрім золота.

У діалозі під назвою "Критій" описується, що міфічна цитадель Атлантиди мала стіни, колони і підлогу, оздоблену орихалком, який надавав спорудам червоного відтінку.

Цей метал також згадується в деяких інших стародавніх текстах, зокрема в працях Цицерона і Плінія Старшого, написаних у I столітті нашої ери.

Оскільки у міфах та роботах давньогрецьких і римських філософів та істориків згадується червонуватий відтінок цього металу, науковці вважали, що він представляє собою сплав міді та цинку, тобто певний різновид латуні.

Як науковцям вдалось підтвердити існування міфічного металу

Однак у 2014 році дайвер виявив 40 злитків металевого сплаву в Середземному морі біля берегів давньогрецького міста Гела на сучасній Сицилії.

За результатами подальших досліджень у 2016 році було виявлено ще 47 злитків усього за 10 метрів від першої знахідки.

Виявилось, що обидві схованки зі злитками належать одному й тому самому кораблю, який затонув близько 2,5 тис років тому.

Металеві злитки дійсно виявились сплавом міді та цинку, що дало змогу припустити, що це, ймовірно і є загадковий орихалк.

На думку науковців, вони також знайшли підтвердження існування цього металу в давньоримських монетах.

Давньоримська монета із загадкового орихалку

Більшість монет тієї епохи була виготовлена з золота, срібла, бронзи або міді.

Проте дослідження, проведені у 2019 році, за допомогою скануючого електронного мікроскопа, продемонстрували, що що деякі монети, викарбувані після реформ Августа (23 р. до н.е.) і Нерона (63-64 рр. н.е.), складалися з мідно-цинкового сплаву із вмістом цинку до 30%.