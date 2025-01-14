Слитки мифического драгоценного металла орихалк удалось обнаружить в Средиземном море. Упоминание об этом металле содержится в мифах древней Греции об Атлантиде.

Что известно о загадочном металле орихалк

Отмечается, что с греческого орихалка переводится как "горная медь". Самое яркое упоминание об этом металле содержится в легенде об Атлантиде древнегреческого философа Платона.

Платон описывает этот металл как самый драгоценный по любому, кроме золота.

В диалоге под названием "Критий" описывается, что мифическая цитадель Атлантиды имела стены, колонны и пол, украшенный орихалком, который придавал постройкам красный оттенок.

Этот металл также упоминается в некоторых других древних текстах, в частности, в работах Цицерона и Плиния Старшего, написанных в I веке нашей эры.

Поскольку в мифах и работах древнегреческих и римских философов и историков упоминается красноватый оттенок этого металла, ученые считали, что он представляет собой сплав меди и цинка, то есть определенную разновидность латуни.

Как ученым удалось подтвердить существование мифического металла

Однако в 2014 году дайвер обнаружил 40 слитков металлического сплава в Средиземном море у берегов древнегреческого города Гела на современной Сицилии.

По результатам дальнейших исследований в 2016 году было обнаружено еще 47 слитков всего в 10 метрах от первой находки.

Оказалось, что оба тайника со слитками принадлежат одному и тому же кораблю, который затонул около 2,5 тыс. лет назад.

Металлические слитки действительно оказались сплавом меди и цинка, что позволило предположить, что это, вероятно, есть загадочный орихалк.

По мнению ученых, они нашли подтверждение существования этого металла в древнеримских монетах.

Древнеримская монета из загадочного орихалка

Большинство монет той эпохи было изготовлено из золота, серебра, бронзы или меди.

Однако исследования, проведенные в 2019 году, с помощью сканирующего электронного микроскопа, продемонстрировали, что некоторые монеты, отчеканенные после реформ Августа (23 г. до н.э.) и Нерона (63-64 гг. н.э.), составлялись из медно-цинкового сплава с содержанием цинка до 30%.