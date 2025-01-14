Слитки мифического драгоценного металла орихалк удалось обнаружить в Средиземном море. Упоминание об этом металле содержится в мифах древней Греции об Атлантиде.
Главные тезисы
- Орихалк - древний драгоценный металл, упоминаемый в мифах об Атлантиде, который был обнаружен в Средиземном море около древнегреческого города Гела.
- Исследователи предполагают, что орихалк мог быть сплавом меди и цинка, что подтверждается находкой металлических слитков и содержанием цинка в древнеримских монетах.
- Описания орихалка в древних текстах связаны с его красноватым оттенком и использованием для отделки зданий.
- Находка орихалка в Средиземном море позволяет ученым подтвердить существование этого мифического металла и его связь с древними цивилизациями.
Что известно о загадочном металле орихалк
Отмечается, что с греческого орихалка переводится как "горная медь". Самое яркое упоминание об этом металле содержится в легенде об Атлантиде древнегреческого философа Платона.
Платон описывает этот металл как самый драгоценный по любому, кроме золота.
В диалоге под названием "Критий" описывается, что мифическая цитадель Атлантиды имела стены, колонны и пол, украшенный орихалком, который придавал постройкам красный оттенок.
Этот металл также упоминается в некоторых других древних текстах, в частности, в работах Цицерона и Плиния Старшего, написанных в I веке нашей эры.
Поскольку в мифах и работах древнегреческих и римских философов и историков упоминается красноватый оттенок этого металла, ученые считали, что он представляет собой сплав меди и цинка, то есть определенную разновидность латуни.
Как ученым удалось подтвердить существование мифического металла
Однако в 2014 году дайвер обнаружил 40 слитков металлического сплава в Средиземном море у берегов древнегреческого города Гела на современной Сицилии.
По результатам дальнейших исследований в 2016 году было обнаружено еще 47 слитков всего в 10 метрах от первой находки.
Оказалось, что оба тайника со слитками принадлежат одному и тому же кораблю, который затонул около 2,5 тыс. лет назад.
Металлические слитки действительно оказались сплавом меди и цинка, что позволило предположить, что это, вероятно, есть загадочный орихалк.
По мнению ученых, они нашли подтверждение существования этого металла в древнеримских монетах.
Большинство монет той эпохи было изготовлено из золота, серебра, бронзы или меди.
Однако исследования, проведенные в 2019 году, с помощью сканирующего электронного микроскопа, продемонстрировали, что некоторые монеты, отчеканенные после реформ Августа (23 г. до н.э.) и Нерона (63-64 гг. н.э.), составлялись из медно-цинкового сплава с содержанием цинка до 30%.
Таким образом, вероятнее всего, "орихалк" — это древний термин, который используется для описания определенного типа латуни — класса сплавов, содержащих медь и цинк как основные компоненты.
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