Исследователи нашли в Средиземном море драгоценный металл из мифов об Атлантиде
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Исследователи нашли в Средиземном море драгоценный металл из мифов об Атлантиде

Загадочный орихалк
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Источник:  IFL Science

Слитки мифического драгоценного металла орихалк удалось обнаружить в Средиземном море. Упоминание об этом металле содержится в мифах древней Греции об Атлантиде.

Главные тезисы

  • Орихалк - древний драгоценный металл, упоминаемый в мифах об Атлантиде, который был обнаружен в Средиземном море около древнегреческого города Гела.
  • Исследователи предполагают, что орихалк мог быть сплавом меди и цинка, что подтверждается находкой металлических слитков и содержанием цинка в древнеримских монетах.
  • Описания орихалка в древних текстах связаны с его красноватым оттенком и использованием для отделки зданий.
  • Находка орихалка в Средиземном море позволяет ученым подтвердить существование этого мифического металла и его связь с древними цивилизациями.

Что известно о загадочном металле орихалк

Отмечается, что с греческого орихалка переводится как "горная медь". Самое яркое упоминание об этом металле содержится в легенде об Атлантиде древнегреческого философа Платона.

Платон описывает этот металл как самый драгоценный по любому, кроме золота.

В диалоге под названием "Критий" описывается, что мифическая цитадель Атлантиды имела стены, колонны и пол, украшенный орихалком, который придавал постройкам красный оттенок.

Этот металл также упоминается в некоторых других древних текстах, в частности, в работах Цицерона и Плиния Старшего, написанных в I веке нашей эры.

Поскольку в мифах и работах древнегреческих и римских философов и историков упоминается красноватый оттенок этого металла, ученые считали, что он представляет собой сплав меди и цинка, то есть определенную разновидность латуни.

Как ученым удалось подтвердить существование мифического металла

Однако в 2014 году дайвер обнаружил 40 слитков металлического сплава в Средиземном море у берегов древнегреческого города Гела на современной Сицилии.

По результатам дальнейших исследований в 2016 году было обнаружено еще 47 слитков всего в 10 метрах от первой находки.

Оказалось, что оба тайника со слитками принадлежат одному и тому же кораблю, который затонул около 2,5 тыс. лет назад.

Металлические слитки действительно оказались сплавом меди и цинка, что позволило предположить, что это, вероятно, есть загадочный орихалк.

По мнению ученых, они нашли подтверждение существования этого металла в древнеримских монетах.

Ученые подтвердили существование загадочного орихалка из мифов об Атлантиде
Древнеримская монета из загадочного орихалка

Большинство монет той эпохи было изготовлено из золота, серебра, бронзы или меди.

Однако исследования, проведенные в 2019 году, с помощью сканирующего электронного микроскопа, продемонстрировали, что некоторые монеты, отчеканенные после реформ Августа (23 г. до н.э.) и Нерона (63-64 гг. н.э.), составлялись из медно-цинкового сплава с содержанием цинка до 30%.

Таким образом, вероятнее всего, "орихалк" — это древний термин, который используется для описания определенного типа латуни — класса сплавов, содержащих медь и цинк как основные компоненты.

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