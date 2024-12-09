Передовое исследовательское подводное судно при загадочных обстоятельствах исчезло в Антарктиде сразу после обнаружения структур, способных изменить представление человечества о полярных льдах.

Что известно о загадочном исчезновении исследовательского подводного судна в Антарктиде

В 2022 году группа исследователей под руководством эксперта по океанографии Анны Вахлин отправилась в экспедицию с целью исследования скрытого подводного мира под ледником Дотсон.

Ученые надеялись проводить исследования с помощью передовой подводной лодки Ran длиной более 6 метров.

Он разработан специально для работы в суровых условиях полярных исследований, оснастив передовыми датчиками и многолучевым сонаром, способным сканировать структуры морского с чрезвычайной детализацией.

В течение 27 дней Ran прошел около 1 тыс. км, в частности, 160 км отрезок в полости шельфового ледника.

Ледник в Антарктиде

За это время исследовательское судно успело совершить несколько важных открытий. Среди прочего были обнаружены каплеобразные образования на нижней стороне льда, которые, вероятно, возникли из-за подводных течений.

Аппарат обнаружил сложные узоры эрозии на ледяных плато, указывающих на сложную динамику воды, а также значительные отличия в скорости таяния между восточной и западной частями шельфа.

Полученные результаты подтвердили значительное влияние модифицированной глубоководной циркумполярной воды — течения, смешивающего водные массы из Тихого и Индийского океанов, на таяние ледников.

Вдохновленные результатами экспедиции в 2022 году, исследователи решили продлить ее в 2024 году.

Что известно о возможных причинах столкновения подводного исследовательского судна

Однако 20 января этого года, запрограммированный на подъем на поверхность в конкретном месте Ran, так и не всплыл.

Хотя команда провела поисковую операцию, найти следы аппарата так и не удалось.

Было выдвинуто несколько версий случившегося, в частности, вероятность столкновения глубоководного аппарата с неизвестным подводным образованием.

На подлодку также могли повлиять животные, в частности, тюлени, взаимодействующие с аппаратами.

Также возможно, что из-за технической неисправности аппарат утратил ориентацию в пространстве.

данные, собранные Ran в 2022 году, остаются бесценными. Результаты пролили свет на сложную динамику таяния ледников шельфа, вызванную подповерхностными течениями. Понимание этих процессов имеет важное значение, поскольку шельфовые ледники действуют как «стражи», не позволяющие наземным ледникам стекать в океан, что ускорило повышение уровня моря.

Исчезновение аппарата также подчеркивает уязвимость современных технологий. Эксперты призывают к разработке более надежных и адаптированных подводных аппаратов, позволяющих снизить риски в дальнейших исследованиях.