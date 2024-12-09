Передове дослідницьке підводне судно за загадкових обставин зникло в Антарктиді одразу після виявлення структур, здатних змінити уявлення людства про полярні льоди.

Що відомо про загадкове зникнення дослідницького підводного судна в Антарктиді

Зазначається, що у 2022 році група дослідників під керівництвом експерта з океанографії Анни Вахлін відправилась в експедицію із метою дослідження прихованого підводного світу під льодовиком Дотсон.

Вчені сподівались проводити дослідження за допомогою передового підводного човна Ran довжиною понад 6 метрів.

Його розробили спеціально для роботи в сурових умовах полярних досліджень, оснастивши передовими датчиками та багатопроменевим сонаром, здатним сканувати структури морського з надзвичайною деталізацією.

Протягом 27 днів Ran пройшов близько 1 тис км, зокрема, 160 км відрізок у порожнині шельфового льодовика.

Льодовик в Антарктиді

За цей час дослідницьке судно встигло зробити кілька важливих відкриттів. Серед іншого були виявлені краплеподібні утворення на нижній стороні льоду, які, ймовірно виникли через підводні течії.

Апарат виявив складні візерунки ерозії на крижаних плато, які вказують на складну динаміку води, а також значні відмінності у швидкості танення між східною та західною частинами шельфу.

Отримані результати підтвердили значний вплив модифікованої циркумполярної глибоководної води — течії, що змішує водні маси з Тихого та Індійського океанів, на танення льодовиків.

Натхненні результатами експедиції 2022 року, дослідники вирішили продовжити її у 2024 році.

Що відомо про ймовірні причини зіткнення підводного дослідницького судна

Однак 20 січня цього року, запрограмований на підйом на поверхню у конкретному місці Ran, так і не сплив.

Хоча команда провела пошукову операцію, знайти сліди апарату так і не вдалося.

Було висунуто кілька версій того, що трапилось, зокрема, ймовірність зіткнення глибоководного апарату з невідомим підводним утворенням.

На підводний човен також могли вплинути тварини, зокрема, тюлені, які взаємодіють із апаратами.

Також можливо, що через технічну несправність апарат втратив орієнтацію у просторі.

дані, зібрані Ran у 2022 році, залишаються безцінними. Результати пролили світло на складну динаміку танення льодовиків шельфу, викликану підповерхневими течіями. Розуміння цих процесів має важливе значення, оскільки шельфові льодовики діють як «стражі», які не дозволяють наземним льодовикам стікати в океан, що прискорило підвищення рівня моря.

Зникнення апарату також наголошує на вразливості сучасних технологій. Експерти закликають до розробки більш надійних та адаптованих підводних апаратів, які дозволять знизити ризики у подальших дослідженнях.