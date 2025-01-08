Доведеться йти на жертви. Що буде з Росією у 2025 році
Категорія
Економіка
Дата публікації

Доведеться йти на жертви. Що буде з Росією у 2025 році

Путін
Джерело:  Bloomberg

Інформаційна агенція Bloomberg поспілкувалася з експертами, щоб зрозуміти, що конкретно буде відбуватися з економікою Росії, поки вона продовжує загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Економічна ситуація в Росії погіршується через те, що Путін не хоче припиняти війну проти України.
  • Падіння цін на нафту може стати болючим ударом для Кремля та його воєнної машини.

Путін загнав економіку РФ у глухий кут

З заявою з цього приводу виступив Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку.

На його переконання, відносно непоганий період для економіки РФ уже закінчився.

Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх, — наголосив експерт.

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, страхом втратити підтримку з боку Китаю.

Як зазначає Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій, високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник.

За його словами, рекордні витрати за позиками вже стали відчутними для країни-агресорки.

Що буде далі

Як уже згадувалося раніше, Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5-5% до кінця року, а ключову ставку в середньому на рівні 17-20%.

Софія Донець, економістка компанії T-Investments, прогнозує, що для Росії це буде рік затягування пасків.

Для споживачів і підприємств це означає скорочення кредитів для покупок та інвестицій. Обвал вартості нафти — один із найбільших ризиків для економіки 2025 року, вважає Донець. За її словами, якщо ціна впаде ще нижче, Росії доведеться йти на жертви.

На переконання "Промсвязьбанку", швидке закінчення війни може сприяти зміцненню рубля, поверненню іноземних інвесторів і експортної виручки.

Однак якщо диктатор Путін не буде з цим поспішати, то інфляція і жорстка політика збережуться, що буде новим ударом для економіки РФ.

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