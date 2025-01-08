Доведеться йти на жертви. Що буде з Росією у 2025 році

Інформаційна агенція Bloomberg поспілкувалася з експертами, щоб зрозуміти, що конкретно буде відбуватися з економікою Росії, поки вона продовжує загарбницьку війну проти України.

Путін загнав економіку РФ у глухий кут

З заявою з цього приводу виступив Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку.

На його переконання, відносно непоганий період для економіки РФ уже закінчився.

Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх, — наголосив експерт. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, страхом втратити підтримку з боку Китаю.

Як зазначає Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій, високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник.

За його словами, рекордні витрати за позиками вже стали відчутними для країни-агресорки.

Що буде далі

Як уже згадувалося раніше, Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5-5% до кінця року, а ключову ставку в середньому на рівні 17-20%.

Софія Донець, економістка компанії T-Investments, прогнозує, що для Росії це буде рік затягування пасків.

Для споживачів і підприємств це означає скорочення кредитів для покупок та інвестицій. Обвал вартості нафти — один із найбільших ризиків для економіки 2025 року, вважає Донець. За її словами, якщо ціна впаде ще нижче, Росії доведеться йти на жертви. Поширити

На переконання "Промсвязьбанку", швидке закінчення війни може сприяти зміцненню рубля, поверненню іноземних інвесторів і експортної виручки.