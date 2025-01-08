Доведеться йти на жертви. Що буде з Росією у 2025 році

Інформаційна агенція Bloomberg поспілкувалася з експертами, щоб зрозуміти, що конкретно буде відбуватися з економікою Росії, поки вона продовжує загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Економічна ситуація в Росії погіршується через те, що Путін не хоче припиняти війну проти України.
- Падіння цін на нафту може стати болючим ударом для Кремля та його воєнної машини.
Путін загнав економіку РФ у глухий кут
З заявою з цього приводу виступив Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку.
На його переконання, відносно непоганий період для економіки РФ уже закінчився.
Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, страхом втратити підтримку з боку Китаю.
Як зазначає Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій, високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник.
За його словами, рекордні витрати за позиками вже стали відчутними для країни-агресорки.
Що буде далі
Як уже згадувалося раніше, Центробанк прогнозує інфляцію на рівні 4,5-5% до кінця року, а ключову ставку в середньому на рівні 17-20%.
Софія Донець, економістка компанії T-Investments, прогнозує, що для Росії це буде рік затягування пасків.
На переконання "Промсвязьбанку", швидке закінчення війни може сприяти зміцненню рубля, поверненню іноземних інвесторів і експортної виручки.
Однак якщо диктатор Путін не буде з цим поспішати, то інфляція і жорстка політика збережуться, що буде новим ударом для економіки РФ.
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