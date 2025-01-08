Придется идти на жертвы. Что будет с Россией в 2025 году

Информационное агентство Bloomberg пообщалось с экспертами, чтобы понять, что конкретно будет происходить с экономикой России, пока она продолжает захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Экономическая ситуация в России ухудшается из-за того, что Путин не хочет прекращать войну против Украины.
- Падение цен на нефть может стать болезненным ударом для Кремля и его военной машины.
Путин загнал экономику РФ в тупик
С заявлением на этот счет выступил Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка.
По его убеждению, относительно хороший период для экономики РФ уже закончился.
Нельзя также игнорировать тот факт, что страна-агрессорка сталкивается с санкциями, ослабленной валютой, непонятными перспективами цен на нефть, страхом потерять поддержку со стороны Китая.
Как отмечает Сергей Дмитриев, специалист по информационным технологиям, высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, что более чем вдвое превышает целевой показатель.
По его словам, рекордные расходы по ссудам уже стали ощутимы для страны-агрессорки.
Что будет дальше
Как уже упоминалось ранее, Центробанк прогнозирует инфляцию на уровне 4,5–5% до конца года, а ключевую ставку в среднем на уровне 17–20%.
София Донец, экономист компании T-Investments, прогнозирует, что для России это будет год затягивания поясов.
По убеждению "Промсвязьбанка", скорейшее окончание войны может способствовать укреплению рубля, возвращению иностранных инвесторов и экспортной выручки.
Однако, если диктатор Путин не будет с этим спешить, то инфляция и жесткая политика сохранятся, что будет новым ударом для экономики РФ.
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