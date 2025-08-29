Довгоочікуваний трейлер фільму "Бугонія" уже в мережі — відео
Довгоочікуваний трейлер фільму "Бугонія" уже в мережі — відео

Чому варто подивитися фільм "Бугонія"
Джерело:  Deadline

Шанувальники голлівудських фільмів нарешті отримали змогу насолодитися першим офіційним трейлером фільму "Бугонія" (Bugonia). Головну роль у стрічці зіграла відома акторка Емма Стоун.

Головні тези:

  • Сценарій до фільму писав легендарний Вілл Трейсі.
  • Офіційна прем'єра в Україні запланована на 30 жовтня.

Чому варто подивитися фільм "Бугонія"

Як зазначають кінокритики, це науково-фантастична комедія від режисера Йоргоса Лантімоса.

Останній відомий у Голлівуді своїм незвичним чорним гумором.

Що також важливо розуміти, "Бугонія" є англомовним римейком фільму південнокорейського режисера Чан Джун Хвана "Врятуйте зелену планету!" 2003 року.

Стоун зіграла роль впливового гендиректора великої компанії, яку викрадають два схиблені конспірологи. Вони переконані, що Мішель є інопланетянином, який має намір знищити планету Земля.

Варто звернути увагу на те, що над сценарієм до стрічки працював Вілл Трейсі.

Окрім Емми Стоун, у фільмі глядачі також зможуть насолодитися акторською грою Джессі Племенс, Алісії Сільверстоун і Ставроса Халкіаса.

Стрічка "Бугонія" є учасницею основного конкурсу Венеційського кінофестивалю.

Згідно з останніми даними, фільм вийде і в український прокат — офіційна прем'єра запланована на 30 жовтня.

