Довгоочікуваний трейлер фільму "Бугонія" уже в мережі — відео

Шанувальники голлівудських фільмів нарешті отримали змогу насолодитися першим офіційним трейлером фільму "Бугонія" (Bugonia). Головну роль у стрічці зіграла відома акторка Емма Стоун.
Головні тези:
- Сценарій до фільму писав легендарний Вілл Трейсі.
- Офіційна прем'єра в Україні запланована на 30 жовтня.
Чому варто подивитися фільм "Бугонія"
Як зазначають кінокритики, це науково-фантастична комедія від режисера Йоргоса Лантімоса.
Останній відомий у Голлівуді своїм незвичним чорним гумором.
Що також важливо розуміти, "Бугонія" є англомовним римейком фільму південнокорейського режисера Чан Джун Хвана "Врятуйте зелену планету!" 2003 року.
Варто звернути увагу на те, що над сценарієм до стрічки працював Вілл Трейсі.
Окрім Емми Стоун, у фільмі глядачі також зможуть насолодитися акторською грою Джессі Племенс, Алісії Сільверстоун і Ставроса Халкіаса.
Стрічка "Бугонія" є учасницею основного конкурсу Венеційського кінофестивалю.
Згідно з останніми даними, фільм вийде і в український прокат — офіційна прем'єра запланована на 30 жовтня.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-