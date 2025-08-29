Долгожданный трейлер фильма "Бугония" уже в сети — видео

и

Как отмечают кинокритики, это научно-фантастическая комедия от режиссера Йоргоса Лантимоса.

Последний известен в Голливуде своим необычным черным юмором.

Что также важно понимать, "Бугония" является англоязычным римейком фильма южнокорейского режиссера Чан Джун Хвана "Спасите зелёную планету!" 2003 года.

Стоун сыграла роль влиятельного гендиректора крупной компании, которую похищают два помешанных конспиролога. Они уверены, что Мишель является инопланетянином, который намерен уничтожить планету Земля. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что над сценарием к ленте работал Уилл Трейси.

Кроме Эммы Стоун, в фильме зрители также смогут насладиться актерской игрой Джесси Племенс, Алисии Сильверстоун и Ставроса Халкиаса.

Лента "Бугония" является участником основного конкурса Венецианского кинофестиваля.