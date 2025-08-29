Долгожданный трейлер фильма "Бугония" уже в сети — видео
Долгожданный трейлер фильма "Бугония" уже в сети — видео

Почему стоит посмотреть фильм "Бугония"
Источник:  Deadline

Поклонники голливудских фильмов наконец-то получили возможность насладиться первым официальным трейлером фильма "Бугония" (Bugonia). Главную роль в ленте сыграла известная актриса Эмма Стоун.

  • Сценарий к фильму писал легендарный Уилл Трейси.
  • Официальная премьера в Украине запланирована на 30 октября.

Как отмечают кинокритики, это научно-фантастическая комедия от режиссера Йоргоса Лантимоса.

Последний известен в Голливуде своим необычным черным юмором.

Что также важно понимать, "Бугония" является англоязычным римейком фильма южнокорейского режиссера Чан Джун Хвана "Спасите зелёную планету!" 2003 года.

Стоун сыграла роль влиятельного гендиректора крупной компании, которую похищают два помешанных конспиролога. Они уверены, что Мишель является инопланетянином, который намерен уничтожить планету Земля.

Следует обратить внимание на то, что над сценарием к ленте работал Уилл Трейси.

Кроме Эммы Стоун, в фильме зрители также смогут насладиться актерской игрой Джесси Племенс, Алисии Сильверстоун и Ставроса Халкиаса.

Лента "Бугония" является участником основного конкурса Венецианского кинофестиваля.

Согласно последним данным, фильм выйдет и в украинский прокат — официальная премьера запланирована на 30 октября.

