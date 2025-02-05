Доходи бюджету Росії від продажу нафти рекордно впали

Надходження від продажу нафти до державного бюджету Росії в січні були близькими до річного мінімуму через дешевшання нафти та вищі виплати державним нафтопереробним компаніям.
Головні тези:
- Надходження від продажу нафти до бюджету Росії в січні були нижчими за річний мінімум через рекордне падіння доходів.
- Податки на нафту за певний період зросли, але загальний дохід від нафтогазової галузі склав 789,1 млрд руб, з яких близько 73% надійшло від нафти та нафтопродуктів.
- Вплив широких санкцій США на російську нафтову галузь ще не повністю відображений у цифрах, проте вже спостерігається зниження морського експорту нафти.
- Уряд РФ виплатив п'ятимісячний максимум виробникам палива за постачання на внутрішній ринок, що також відображає складнощі в галузі.
- Січневі надходження від газової галузі зросли майже на чверть порівняно з минулим роком, що свідчить про певну стабільність в цьому секторі енергетики.
Рекордне падіння доходів РФ від продажу нафти
Податки на нафту зросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд дол) порівняно з 501,2 млрд руб роком раніше. Загальний дохід від нафтогазової галузі Росії склав 789,1 млрд руб (8,05 млрд дол), з яких близько 73% надійшло від нафти та нафтопродуктів, порівняно з 675,1 млрд руб (6,89 млрд дол) роком раніше.
Ці цифри ще не відображають впливу широких санкцій США, запроваджених проти російської нафтової галузі минулого місяця, оскільки Міністерство фінансів розраховувало грошові потоки від продажу нафти на основі грудневого видобутку та цін на нафту.
Минулого місяця уряд РФ виплатив 156 млрд руб (1,59 млрд дол), що є п'ятимісячним максимумом, виробникам бензину і дизельного палива за постачання палива на внутрішній ринок.
В середині січня морський експорт російської нафти зазнав найбільшого падіння з листопада після того, як колишній президент США Джо Байден ввів широкі санкції на торгівлю нафтою в країні, і з'явилися перші ознаки того, що ці заходи змінюють потоки.
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