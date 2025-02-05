Доходы бюджета России от продажи нефти рекордно упали
Категория
Экономика
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Доходы бюджета России от продажи нефти рекордно упали

нефть
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Источник:  Bloomberg

Поступления от продажи нефти в государственный бюджет России в январе были близки к годовому минимуму из-за дешевеющей нефти и более высоких выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.

Главные тезисы

  • Поступления от продажи нефти в бюджет России в январе упали до годового минимума из-за дешевеющей нефти и увеличения выплат государственным нефтеперерабатывающим компаниям.
  • Налоги на нефть за определенный период выросли, однако общий доход от нефтегазовой отрасли составил 789,1 млрд руб., преимущественно от нефти и нефтепродуктов.
  • Влияние широких санкций США на российскую нефтяную отрасль еще не полностью отражено в цифрах, но уже наблюдается снижение морского экспорта нефти.
  • Правительство РФ выплатило пятимесячный максимум производителям топлива за поставку на внутренний рынок, что свидетельствует о возросших сложностях в отрасли.
  • Рост поступлений от газовой отрасли свидетельствует о стабильности этого сектора энергетики, увеличившись почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Рекордное падение доходов РФ от продажи нефти

Налоги на нефть выросли до 572,6 млрд руб (5,8 млрд долл.) по сравнению с 501,2 млрд руб годом ранее. Общий доход от нефтегазовой отрасли России составил 789,1 млрд рублей (8,05 млрд долл.), из которых около 73% поступило от нефти и нефтепродуктов, по сравнению с 675,1 млрд рублей (6,89 млрд долл.) годом ранее.

Эти цифры еще не отражают влияния широких санкций США, введенных против российской нефтяной отрасли в прошлом месяце, поскольку Министерство финансов рассчитывало денежные потоки от продажи нефти на основе декабрьской добычи и цен на нефть.

В прошлом месяце правительство РФ выплатило 156 млрд руб (1,59 млрд долл.), что является пятимесячным максимумом, производителям бензина и дизельного топлива за поставку топлива на внутренний рынок.

Январские поступления только от газовой отрасли России выросли почти на четверть по сравнению с прошлым годом до более чем 216 млрд руб (2,20 млрд долл.) благодаря увеличению экспорта по трубопроводам и растущему спросу на внутреннем рынке.

В середине января морской экспорт российской нефти испытал наибольшее падение с ноября после того, как бывший президент США Джо Байден ввел широкие санкции на торговлю нефтью в стране, и появились первые признаки того, что эти меры изменяют потоки.

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