"Драко Мелфой повернувся". Том Фелтон приголомшив фанів поттеріани

Британський актор Том Фелтон, який зіграв Драко Мелфоя у франшизі “Гаррі Поттер”, неочікувано повернувся до своєї найвідомішої ролі. Це сталося під час вистави "Гаррі Поттер і прокляте дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) — глядачі не приховували свого захвату.

Фелтон знову зіграв Драко Мелфоя

Актор грає дорослого Драко у виставі, сюжет якої розгортається через 19 років після подій, описаних в останній книзі.

У центрі сюжету — діти Гаррі, Рона, Герміони та самого Мелфоя, які навчаються в Гоґвортсі.

За словами Фелтона, повернення до ролі викликало у нього просто бурю емоцій.

Том не приховує від фанатів, що заплакав, коли йому вперше одягли світлу перуку для театральної постановки.

Шанувальники поттеріани не приховували свого захвату після повернення Фелтона.

Коли він вперше вийшов на сцену в образі Драко, натовп вибухнув гучними криками та оплесками, які тривали близько 30 секунд.

Том Фелтон зворушився і ледь не розплакався від такої реакції.

Після того як оплески нарешті вщухли, актор вимовив свою першу репліку: "Мені потрібна послуга". Відео моменту опублікували на офіційних сторінках вистави.