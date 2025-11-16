"Драко Малфой вернулся". Том Фелтон ошеломил фанов поттерианы

Британский актер Том Фелтон, сыгравший Драко Малфоя во франшизе о Гарри Поттерк, неожиданно вернулся к своей самой известной роли. Это произошло во время спектакля "Гарри Поттер и проклятое дитя" (Harry Potter and the Cursed Child) - зрители не скрывали своего восторга.

Фелтон снова сыграл Драко Малфоя

Актер играет взрослого Драко в спектакле, сюжет которого разворачивается спустя 19 лет после событий, описанных в последней книге.

В центре сюжета — дети Гарри, Рона, Гермионы и самого Малфоя, которые учатся в Хогвартсе.

По словам Фелтона, возвращение к роли вызвало у него просто бурю эмоций.

Том не скрывает от фанатов, что даже заплакал, когда ему впервые одели светлый парик для театральной постановки.

Поклонники поттерианы не скрывали своего восторга после возвращения Фелтона.

Когда он впервые вышел на сцену в образе Драко, толпа разразилась громкими криками и аплодисментами, которые длились около 30 секунд.

Том Фелтон был тронут и чуть не расплакался от такой реакции.

После того как аплодисменты наконец утихли, актер произнес свою первую реплику: "Мне нужна услуга".