Дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода в РФ — відео

У Росії дрон атакував будівлю адміністрації Бєлгорода. Російська влада заявляє про поранених.

Дрон врізався в будівлю адміністрації в Бєлгороді

Губернатор Бєлгородської області Гладков заявив, що в будівлю адміністрації міста врізався нібито український БПЛА.

Він повідомив про двох постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, інша – контузії.

Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна, посічено фасад.

Що відбувається в Росії 12 березня

У ніч на 12 березня сім російських областей атакували безпілотники. За словами Міноборони РФ, 25 дронів збили над територіями Московської, Ленінградської, Бєлгородської, Курської, Брянської, Тульської та Орловської областей.

Водночас губернатор Нижегородської області Глеб Нікітін заявив про атаку безпілотників на Кстовську промзону, а саме на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Російські Телеграм-канали повідомляють про пожежу на нафтобазі «Лукойла» у місті Кстово. В Орловській області заявляють про атаку безпілотника на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

Вранці добровольці легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон" заявили, що зайшли на територію РФ. В ЛСР повідомили про взяття під контроль Тьоткіного у Курській області.