Дрон атаковал здание администрации Белгорода в РФ — видео

В России дрон атаковал здание администрации Белгорода. Российские власти заявляют о раненых.
Дрон врезался в здание администрации в Белгороде
Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в здание администрации города врезался якобы украинский БПЛА.
Он сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, другая – контузии.
В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад.
Что происходит в России 12 марта
В ночь на 12 марта семь русских областей атаковали беспилотники. По словам Минобороны РФ, 25 дронов сбили над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей.
В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке беспилотников на Кстовскую промзону, а именно на объект топливно-энергетического комплекса.
Российские Телеграмм-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе "Лукойла" в городе Кстово. В Орловской области заявляют об атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса.
Утром добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" заявили, что вошли на территорию РФ. В ЛСР сообщили о взятии под контроль Теткиного в Курской области.
В то же время в Иваново в России упал Ил-76.
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