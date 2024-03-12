Дрон атаковал здание администрации Белгорода в РФ — видео
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Проиcшествия
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Дрон атаковал здание администрации Белгорода в РФ — видео

Белгород
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Источник:  online.ua

В России дрон атаковал здание администрации Белгорода. Российские власти заявляют о раненых.

Дрон врезался в здание администрации в Белгороде

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в здание администрации города врезался якобы украинский БПЛА.

Он сообщил о двух пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, другая – контузии.

В результате взрыва в здании выбиты окна, иссечен фасад.

Что происходит в России 12 марта

В ночь на 12 марта семь русских областей атаковали беспилотники. По словам Минобороны РФ, 25 дронов сбили над территориями Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областей.

В то же время, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил об атаке беспилотников на Кстовскую промзону, а именно на объект топливно-энергетического комплекса.

Российские Телеграмм-каналы сообщают о пожаре на нефтебазе "Лукойла" в городе Кстово. В Орловской области заявляют об атаке беспилотника на объект топливно-энергетического комплекса.

Утром добровольцы легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон" заявили, что вошли на территорию РФ. В ЛСР сообщили о взятии под контроль Теткиного в Курской области.

В то же время в Иваново в России упал Ил-76.

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