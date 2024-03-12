Российские добровольцы взяли под контроль Теткино на Курщине — видео

Легион «Свобода России» сообщает, что установил контроль над поселком Теткино Курской области.
ЛСР взял под контроль Теткино
По словам бойцов, путинская армия быстро покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику.
Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ
Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.
В приграничных населенных пунктах шли бои. В ЛСР сообщали об уничтоженном БТР россиян.
в Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.
Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".
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