Российские добровольцы взяли под контроль Теткино на Курщине — видео
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Проиcшествия
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Российские добровольцы взяли под контроль Теткино на Курщине — видео

Курская область
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Источник:  Легион "Свобода России"

Легион «Свобода России» сообщает, что установил контроль над поселком Теткино Курской области.

ЛСР взял под контроль Теткино

Смт. Теткино, Курской области полностью под контролем российских освободительных сил, — говорится в сообщении ЛСР.

По словам бойцов, путинская армия быстро покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику.

Рейд ЛСР, РДК и Сиббат на территорию РФ

Утром 12 марта стало известно, что представители Легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ.

В приграничных населенных пунктах шли бои. В ЛСР сообщали об уничтоженном БТР россиян.

в Минобороны РФ заявили, что "террористические" группировки якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" на территории РФ действуют как "самостоятельные структуры и организации", состоящие из российских граждан и соответственно "находящиеся у себя дома".

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