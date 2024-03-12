В Минобороны РФ впервые отреагировали на прорыв добровольцами российской границы

Российское ведомство заявило только о "пробах" вторжения на территорию РФ добровольцев. Кроме этого там сообщили об "отвержении" добровольцев и "ликвидации" десятков из них.

Минобороны РФ прокомментировало рейд российских добровольцев

В частности в Минобороны РФ утверждают, что якобы "пробе" прорыва предшествовал обстрел гражданских объектов, произошедший около 3:00 12 марта.

Формирование, которое в Шойге назвали "террористическими", якобы только "пытались вторгнуться" на территорию России в трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотевки и Сподарюшино.

Российские оккупанты уже заявили, что "все атаки отбиты", а добровольцы "понеся существенные потери, отвергнуты, нарушений границы не допущены".

Кроме того, якобы регулярные российские войска в районе Одноробовки "уничтожили до 60 украинских террористов", в районе Нехотевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка, — пишут РосСМИ.

Также, как утверждают в Минобороны РФ, с 8:00 до 8:25 также якобы "отбиты четыре атаки украинских ДРГ", которые пытались прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области.

Нанеся значительные потери, противник отброшен, — отчитались в ведомстве. Поделиться

Легион "Свобода России", РДК и "Сибирский батальон" зашли на территорию РФ

С утра 12 марта подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" зашли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области РФ.

В Легионе заявили , что "будут отбирать у режима русскую землю сантиметр за сантиметром".

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, связываемый с деятельностью легиона "Свобода России",заявил , что пограничный населенный пункт Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем бойцов. В Теткино в Курской области идет стрелковый бой.