У Міноборони РФ вперше відреагували на прорив добровольцями російського кордону

Російське відомство заявило тільки про "спроби" вторгнення на територію РФ добровольців. Окрім цього там повідомили про "відкидання" добровольців та "ліквідацію" десятків з них.

Міноборони РФ прокоментувало рейд російських добровольців

Зокрема у Міноборони РФ стверджують, що нібито "спробі" прориву передував обстріл цивільних об'єктів, що стався близько 3:00 12 березня.

Формування, які у Шойгу назвали "терористичними", нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".

Крім того, нібито регулярні російські війська в районі Одноробівки "знищили до 60 українських терористів", в районі Нехотіївки — три танки і бронетранспортер, а в районі Сподарюшино — два танки, — пишуть росЗМІ.

Також як стверджують у Міноборони РФ, з 8:00 до 8:25 також нібито "відбито чотири атаки українських ДРГ", які намагалися прорватися на прикордонну територію в районі населеного пункту Теткіно Курської області.

Завдавши значних втрат, противника відкинуто, — відзвітували у відомстві. Поширити

Легіон "Свобода Росії", РДК та "Сибірський батальйон" зайшли на територію РФ

Зранку 12 березня підрозділи легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу (РДК) та "Сибірського батальйону" зайшли на територію Грайворонського району Бєлгородської області, а також на територію Курської області РФ.

У Легіоні заявили, що "відбиратимуть у режиму російську землю сантиметр за сантиметром".

Колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, якого пов'язують з діяльністю легіону "Свобода Росії" заявив, що прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Бєлгородській області повністю під контролем бійців. У Тьоткіно в Курській області йде стрілецький бій.