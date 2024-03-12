Російські добровольці взяли під контроль Тьоткіно на Курщині — відео

Легіон «Свобода Росії» повідомляє, що встановив контроль над селищем Тьоткіно Курської області.

ЛСР взяв під контроль Тьоткіно

Смт. Теткіно, Курської області повністю під контролем російських визвольних сил, — йдеться у повідомленні ЛСР. Поширити

За словами бійців, путінська армія швидко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку.

Рейд ЛСР, РДК та Сиббату на територію РФ

Зранку 12 березня стало відомо, що представники Легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» та «Сибірського батальйону» увійшли на територію Бєлгородської та Курської областей РФ.

У прикордонних населених пунктах точилися бої. У ЛСР повідомляли про знищений БТР росіян.

у Міноборони РФ заявили, що "терористичні" угрупування нібито тільки "намагалися вторгнутися" на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

Російські окупанти вже заявили, що "всі атаки відбиті", а добровольці "зазнавши суттєвих втрат, відкинуто, порушень кордону не допущено".