Дрон атакував будівлю окупаційної адміністрації у Каховці — відео

10 червня у захопленій Каховці на лівобережжі Херсонщини дрон атакував будівлю окупаційної міської адміністрації
Головні тези:
- Пошкодження будівлі від атаки дронів у Каховці демонструють ефективність використання українських БПЛА у зоні конфлікту на сході України.
- Атака українського дрону поблизу Таганрога засвідчує зростаючі можливості України у використанні засобів далекобійного ураження.
- Ця подія є першим випадком атаки українських дронів по російських цілях у районі Азовського моря з початку війни з Росією.
- Експерти наголошують на складності такого влучання дронів у прифронтовій зоні та враховують параметри розміру цілей, які були влучені.
Дрон пошкодив будівлю окупаційної адміністрації у Каховці
У результаті удару приміщення, яке використовували окупанти, пошкоджено, однак втрат серед загарбників, попередньо, немає. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
У своєму Telegram-каналі він також опублікував фото і відео наслідків прильоту.
Судячи з оприлюднених кадрів, у будівлі пошкоджені вікна, знищене покриття стін, внутрішніх та зовнішніх конструкцій.
Аналітики розкрили історичне значення атаки БпЛА по кораблях РФ поблизу Таганрога
РосЗМІ поширили інформацію про влучання українських дронів по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порта “Таганрог”.
Зазначається, що це перший від початку розв’язаної Росією злочинної війни випадок атаки українських дронів по російських цілях в акваторії Азовського моря.
Ця атака також демонструє зростаючі можливості України із використання засобів далекобійного ураження.
За інформацією експертів, буксир "Инженер Смирнов" належить до проєкту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри відповідно, баржа "Секция-179" — до проєкту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів відповідно.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-