Дрон атакував будівлю окупаційної адміністрації у Каховці — відео
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Дрон атакував будівлю окупаційної адміністрації у Каховці — відео

Атака дронів
Джерело:  Петро Андрющенко

10 червня у захопленій Каховці на лівобережжі Херсонщини дрон атакував будівлю окупаційної міської адміністрації

Головні тези:

  • Пошкодження будівлі від атаки дронів у Каховці демонструють ефективність використання українських БПЛА у зоні конфлікту на сході України.
  • Атака українського дрону поблизу Таганрога засвідчує зростаючі можливості України у використанні засобів далекобійного ураження.
  • Ця подія є першим випадком атаки українських дронів по російських цілях у районі Азовського моря з початку війни з Росією.
  • Експерти наголошують на складності такого влучання дронів у прифронтовій зоні та враховують параметри розміру цілей, які були влучені.

Дрон пошкодив будівлю окупаційної адміністрації у Каховці

У результаті удару приміщення, яке використовували окупанти, пошкоджено, однак втрат серед загарбників, попередньо, немає. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він також опублікував фото і відео наслідків прильоту.

Судячи з оприлюднених кадрів, у будівлі пошкоджені вікна, знищене покриття стін, внутрішніх та зовнішніх конструкцій.

В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон. Спитати, що там з хлібалом, мабуть. На жаль, кажуть, бригада Кобзону без поповнення, – написав радник мера.

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РосЗМІ поширили інформацію про влучання українських дронів по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порта “Таганрог”.

Зазначається, що це перший від початку розв’язаної Росією злочинної війни випадок атаки українських дронів по російських цілях в акваторії Азовського моря.

Ця атака також демонструє зростаючі можливості України із використання засобів далекобійного ураження.

Почнімо хоча би із того, що для такого влучання в районі російського Таганрога безпілотникам ЗСУ потрібно було обійти дуже щільну систему ППО російських окупантів у прифронтовій зоні, і це таки вдалось. Окремо цікавим є параметр розміру цілей, по яким відбулось заявлені влучання в цій атаці, — пояснюють аналітики.

За інформацією експертів, буксир "Инженер Смирнов" належить до проєкту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри відповідно, баржа "Секция-179" — до проєкту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів відповідно.

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