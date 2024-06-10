Дрон атакував будівлю окупаційної адміністрації у Каховці — відео

Дрон пошкодив будівлю окупаційної адміністрації у Каховці

У результаті удару приміщення, яке використовували окупанти, пошкоджено, однак втрат серед загарбників, попередньо, немає. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У своєму Telegram-каналі він також опублікував фото і відео наслідків прильоту.

Судячи з оприлюднених кадрів, у будівлі пошкоджені вікна, знищене покриття стін, внутрішніх та зовнішніх конструкцій.

В окупаційну адміністрацію в Каховці завітав український дрон. Спитати, що там з хлібалом, мабуть. На жаль, кажуть, бригада Кобзону без поповнення, – написав радник мера. Поширити

Аналітики розкрили історичне значення атаки БпЛА по кораблях РФ поблизу Таганрога

РосЗМІ поширили інформацію про влучання українських дронів по буксиру “Інженер Смирнов" та баржі "Секция-179" в районі російського порта “Таганрог”.

Зазначається, що це перший від початку розв’язаної Росією злочинної війни випадок атаки українських дронів по російських цілях в акваторії Азовського моря.

Ця атака також демонструє зростаючі можливості України із використання засобів далекобійного ураження.

Почнімо хоча би із того, що для такого влучання в районі російського Таганрога безпілотникам ЗСУ потрібно було обійти дуже щільну систему ППО російських окупантів у прифронтовій зоні, і це таки вдалось. Окремо цікавим є параметр розміру цілей, по яким відбулось заявлені влучання в цій атаці, — пояснюють аналітики. Поширити

За інформацією експертів, буксир "Инженер Смирнов" належить до проєкту 81200 та має довжину і ширину корпусу в 31,4 метри та 10,2 метри відповідно, баржа "Секция-179" — до проєкту P-156, де довжина та ширина корпусу складає 114,5 метрів та 14,07 метрів відповідно.