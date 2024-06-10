10 июня в захваченной Каховке на левобережье Херсона дрон атаковал здание оккупационной городской администрации

Дрон повредил здание оккупационной администрации в Каховке

В результате удара помещения, которое использовали оккупанты, поврежден, однако потерь среди захватчиков предварительно нет. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

В своем Telegram-канале он также обнародовал фото и видео последствий прилета.

Судя по обнародованным кадрам, в здании повреждены окна, уничтожено покрытие стен, внутренних и наружных конструкций.

В оккупационную администрацию в Каховке посетил украинский дрон. Спросить, что там с хлебалом, наверное. К сожалению, говорят, бригада Кобзона без пополнения, – написал советник мэра. Поделиться

Аналитики раскрыли историческое значение атаки БпЛА по кораблям РФ вблизи Таганрога

РосСМИ распространили информацию о попадании украинских дронов по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта "Таганрог".

Отмечается, что это первый с начала развязанной Россией преступной войны случай атаки украинских дронов по российским целям в акватории Азовского моря.

Эта атака также демонстрирует растущие возможности Украины по использованию средств дальнобойного поражения.

Начнем хотя бы с того, что для такого попадания в районе Таганрога беспилотникам ВСУ нужно было обойти очень плотную систему ПВО российских оккупантов в прифронтовой зоне, и это удалось. Отдельно интересен параметр размера целей, по которым произошли заявления попадания в этой атаке, — объясняют аналитики. Поделиться

По информации экспертов, буксир "Инженер Смирнов" относится к проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров соответственно.