10 июня в захваченной Каховке на левобережье Херсона дрон атаковал здание оккупационной городской администрации
Главные тезисы
- Повреждения здания от атаки дронов в Каховке демонстрируют эффективность использования украинских БПЛА в зоне конфликта на востоке Украины.
- Атака украинского дрона вблизи Таганрога свидетельствует о возрастающих возможностях Украины в использовании средств дальнобойного поражения.
- Это событие является первым случаем атаки украинских дронов по российским целям в районе Азовского моря с начала войны с Россией.
- Эксперты отмечают сложность такого попадания дронов в прифронтовой зоне и учитывают параметры размера попавших целей.
Дрон повредил здание оккупационной администрации в Каховке
В результате удара помещения, которое использовали оккупанты, поврежден, однако потерь среди захватчиков предварительно нет. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
В своем Telegram-канале он также обнародовал фото и видео последствий прилета.
Судя по обнародованным кадрам, в здании повреждены окна, уничтожено покрытие стен, внутренних и наружных конструкций.
Аналитики раскрыли историческое значение атаки БпЛА по кораблям РФ вблизи Таганрога
РосСМИ распространили информацию о попадании украинских дронов по буксиру "Инженер Смирнов" и барже "Секция-179" в районе российского порта "Таганрог".
Отмечается, что это первый с начала развязанной Россией преступной войны случай атаки украинских дронов по российским целям в акватории Азовского моря.
Эта атака также демонстрирует растущие возможности Украины по использованию средств дальнобойного поражения.
По информации экспертов, буксир "Инженер Смирнов" относится к проекту 81200 и имеет длину и ширину корпуса в 31,4 метра и 10,2 метра соответственно, баржа "Секция-179" - к проекту P-156, где длина и ширина корпуса составляет 114,5 метров и 14,07 метров соответственно.
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