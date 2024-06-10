Дроны атаковали Курскую область РФ. Повреждены админздания

Курскую область РФ 10 июня атаковали беспилотники. Россияне заявили, что в результате атаки повреждены два админздания.
Главные тезисы
- Дроны атаковали административные здания в Курской области РФ, повреждены два здания в городах Судже и Коренево.
- Использованный арсенал дронов включал дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовый октокоптер.
- По предварительным данным, в результате атаки нет пострадавших, однако повреждения нанесены двум административным зданиям.
- Буксир и баржа РФ также подверглись атаке дронов в Таганрогском заливе. Барже нанесены повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла.
- Экипаж буксира не получил серьезных ранений, и судно направляется в порт Азов в Ростовской области.
Что известно о дроновой атаке в Курской области РФ
Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что вечером и ночью дронами атаковали приграничные районы Курской области.
В настоящее время информации о пострадавших нет.
По его словам, из стрелкового оружия и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".
БпЛА атаковали буксир и баржу РФ в заливе вблизи Таганрога.
По утверждениям российских Telegram-каналов, дроны атаковали российский буксир и баржу в Таганрогском заливе.
Российские источники утверждают, что атака была совершена на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.
В частности, капитан буксира сообщил, что в результате атаки у баржи есть повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.
Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.
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