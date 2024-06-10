Дроны атаковали Курскую область РФ. Повреждены админздания

Курскую область РФ 10 июня атаковали беспилотники. Россияне заявили, что в результате атаки повреждены два админздания.

Что известно о дроновой атаке в Курской области РФ

Временный исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил, что вечером и ночью дронами атаковали приграничные районы Курской области.

Использовали весь возможный арсенал: дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжелый восьмивинтовый октокоптер. По предварительной информации, повреждены два административных здания — в городе Судже и поселке Коренево, — заявил губернатор. Поделиться

В настоящее время информации о пострадавших нет.

По его словам, из стрелкового оружия и средствами радиоэлектронной борьбы якобы ликвидировали и обезвредили "8 украинских дронов".

БпЛА атаковали буксир и баржу РФ в заливе вблизи Таганрога.

По утверждениям российских Telegram-каналов, дроны атаковали российский буксир и баржу в Таганрогском заливе.

Российские источники утверждают, что атака была совершена на буксир "Инженер Смирнов" и баржу "Секция-179" вечером 8 июня.

В частности, капитан буксира сообщил, что в результате атаки у баржи есть повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Также двое членов экипажа получили осколочные ранения.

Ходовые качества буксира потеряны не были, и капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.