Дрони атакували Курську область РФ. Пошкоджені адмінбудівлі

Курську область РФ 10 червня атакували безпілотники. Росіяни заявили, що внаслідок атаки пошкоджені дві адмінбудівлі.

Що відомо про дронову атаку в Курській області РФ

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що увечері та вночі дронами атакували прикордонні райони Курської області.

Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе, — заявив губернатор. Поширити

Наразі інформації про постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили "8 українських дронів".

БпЛА атакували буксир та баржу РФ в затоці поблизу Таганрога

За твердженнями російських Telegram-каналів, дрони атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці.

Російські джерела стверджують, що атаку було здійснено на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" ввечері 8 червня.

Зокрема, капітан буксира повідомив, в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.