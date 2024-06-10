Дрони атакували Курську область РФ. Пошкоджені адмінбудівлі
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Дрони атакували Курську область РФ. Пошкоджені адмінбудівлі

вибух
Джерело:  online.ua

Курську область РФ 10 червня атакували безпілотники. Росіяни заявили, що внаслідок атаки пошкоджені дві адмінбудівлі.

Головні тези:

 

  • Тимчасовий губернатор повідомив про використання дронів-камікадзе та квадрокоптерів у атаках.
  • Інформація про постраждалих від дронової атаки відсутня.
  • Дрони також атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці.
  • Атака призвела до пошкоджень на баржі та поранень екіпажу, але ходові якості буксира залишилися незмінними.

Що відомо про дронову атаку в Курській області РФ

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області РФ Олексій Смирнов заявив, що увечері та вночі дронами атакували прикордонні райони Курської області.

Використовували весь можливий арсенал: дрони-камікадзе, квадрокоптери і важкий восьмигвинтовий октокоптер. За попередньою інформацією, пошкоджено дві адміністративні будівлі − у місті Суджі та селищі Кореневе, — заявив губернатор.

Наразі інформації про постраждалих немає.

За його словами, зі стрілецької зброї та засобами радіоелектронної боротьби нібито ліквідували та знешкодили "8 українських дронів".

БпЛА атакували буксир та баржу РФ в затоці поблизу Таганрога

За твердженнями російських Telegram-каналів, дрони атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці.

Російські джерела стверджують, що атаку було здійснено на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" ввечері 8 червня.

Зокрема, капітан буксира повідомив, в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

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