Дрон атакував нафтовий танкер Elbus у Чорному морі

Нафтовий танкер під прапором Палау, що прямував у Чорному морі біля узбережжя району Абана в Кастамону, став метою атаки безпілотного літального апарату.
Головні тези:
- Нафтовий танкер Elbus був атакований безпілотним літальним апаратом у Чорному морі.
- Судно зазнало пошкоджень, але члени екіпажу не постраждали.
- Групи берегової охорони були направлені на місце події для надання допомоги.
Танкер Elbus атакований безпілотником біля берегів Кастамону
Судно під назвою Elbus зазнало пошкоджень, проте серед членів екіпажу постраждалих немає, повідомляє газета Ortadoğu.
За даними газети, удар припав по верхній частині танкера.
На місце інциденту було направлено групи берегової охорони для надання допомоги судну та забезпечення безпеки.
Наразі Elbus буксується до порту Інеболу для проведення технічного огляду та оцінки масштабів пошкоджень.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-