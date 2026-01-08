Дрон атаковал нефтяной танкер Elbus в Черном море
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дрон атаковал нефтяной танкер Elbus в Черном море

Танкер Elbus
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Нефтяной танкер под флагом Палау, следовавший в Черном море у побережья района Абана в Кастамоне, стал целью атаки беспилотного летательного аппарата.

Главные тезисы

  • Нефтяной танкер Elbus был атакован беспилотным дроном в Черном море у берегов Кастамона.
  • Судно получило повреждения, но члены экипажа не пострадали благодаря оперативному вмешательству групп береговой охраны.

Танкер Elbus атакован беспилотником у берегов Кастамона

Судно под названием Elbus получило повреждения, однако среди членов экипажа пострадавших нет, сообщает газета Ortadoğu.

По данным газеты, удар пришелся по верхней части танкера.

На место инцидента были направлены группы береговой охраны для оказания помощи судну и безопасности.

В настоящее время Elbus буксуется в порт Инебол для проведения технического осмотра и оценки масштабов повреждений.

Предварительно, танкер направлялся в Новороссийск.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Малюк показал новое поколение дронов Sea Baby — фото и видео
СБУ
Обновленные дроны Sea Baby уже выполняют свою работу
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ дронами Sea Baby поразили танкер "теневого флота" РФ — источники
Sea Baby
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ и ВМС дронами "Sub Sea Baby" взорвали российскую субмарину "Варшавянка" — видео
СБУ
Варшавянка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?