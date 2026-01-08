Дрон атаковал нефтяной танкер Elbus в Черном море

Нефтяной танкер под флагом Палау, следовавший в Черном море у побережья района Абана в Кастамоне, стал целью атаки беспилотного летательного аппарата.
Главные тезисы
- Нефтяной танкер Elbus был атакован беспилотным дроном в Черном море у берегов Кастамона.
- Судно получило повреждения, но члены экипажа не пострадали благодаря оперативному вмешательству групп береговой охраны.
Танкер Elbus атакован беспилотником у берегов Кастамона
Судно под названием Elbus получило повреждения, однако среди членов экипажа пострадавших нет, сообщает газета Ortadoğu.
По данным газеты, удар пришелся по верхней части танкера.
На место инцидента были направлены группы береговой охраны для оказания помощи судну и безопасности.
В настоящее время Elbus буксуется в порт Инебол для проведения технического осмотра и оценки масштабов повреждений.
