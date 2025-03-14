У Нижньогородській області РФ вдень 14 березня БпЛА атакував військовий полігон. У мережу потрапило відео події.
Головні тези:
- Дрон атакував військовий полігон у Нижньогородській області РФ.
- Відео події стало доступним в мережі, де можна побачити атаку безпілотника.
- Інцидент стався у місті Муліно під Нижнім Новгородом, де розташовані військовий полігон та військова частина.
“Бавовна” на полігоні під Нижнім Новгородом: що відомо
Згідно з кадрами очевидців, безпілотник атакував територію військового полігону і військової частини в місті Муліно. Про постраждалих наразі невідомо.
Удень Росавіація повідомила, що нижньогородський аеропорт Стригіно тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси. Влада атаку не підтверджувала.
Згідно з відкритими даними, у Муліно Нижньогородської області розташований 333-й Центр бойової підготовки Ленінградського військового округу.
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