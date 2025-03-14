Дрон атакував військовий полігон у Нижньогородській області РФ — відео
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Дрон атакував військовий полігон у Нижньогородській області РФ — відео

Муліно
Джерело:  online.ua

У Нижньогородській області РФ вдень 14 березня БпЛА атакував військовий полігон. У мережу потрапило відео події.

Головні тези:

  • Дрон атакував військовий полігон у Нижньогородській області РФ.
  • Відео події стало доступним в мережі, де можна побачити атаку безпілотника.
  • Інцидент стався у місті Муліно під Нижнім Новгородом, де розташовані військовий полігон та військова частина.

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Згідно з кадрами очевидців, безпілотник атакував територію військового полігону і військової частини в місті Муліно. Про постраждалих наразі невідомо.

Удень Росавіація повідомила, що нижньогородський аеропорт Стригіно тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси. Влада атаку не підтверджувала.

Згідно з відкритими даними, у Муліно Нижньогородської області розташований 333-й Центр бойової підготовки Ленінградського військового округу.

Російські ЗМІ раніше писали, що це об'єкт, який не має аналогів у Росії та світі — його ще до санкцій будували разом із німецьким концерном Rheinmetall Defence Electronics.

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