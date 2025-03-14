Дрон атаковал военный полигон в Нижегородской области РФ — видео

В Нижегородской области РФ днем 14 марта БПЛА атаковал военный полигон. В сеть попали видео события.
Главные тезисы
- Дрон совершил атаку на военный полигон в Нижегородской области РФ.
- Инцидент зафиксирован видеокамерами, показывающими атаку беспилотника на территорию военного полигона и воинской части.
- Власти РФ временно прекратили работу нижегородского аэропорта Стригино в связи с произошедшим событием.
"Бавовна" на полигоне под Нижним Новгородом: что известно
Согласно кадрам очевидцев, беспилотник атаковал территорию военного полигона и воинской части в городе Мулино. О пострадавших пока неизвестно.
Днем Росавиация сообщила, что нижегородский аэропорт Стригино временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Власти атаку не подтверждали.
Согласно открытым данным, в Мулино Нижегородской области расположен 333-й Центр боевой подготовки Ленинградского военного округа.
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